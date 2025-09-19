💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories

Radios cachées : alerte sur les infrastructures solaires routières US

Panneaux solaires photovoltaïques installés dans un champ verdoyant sous un ciel bleu ensoleillé, symbolisant l’énergie propre et le développement durable.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante.

☕ Je soutiens DCOD
brève actu
Des radios dissimulées dans des équipements solaires routiers inquiètent les autorités américaines, qui redoutent des sabotages ou fuites de données critiques.

Les infrastructures routières solaires, telles que les bornes de recharge et les caméras de trafic, sont au cœur d’une nouvelle alerte de sécurité aux États-Unis. Le Département des Transports a averti que des appareils de communication non documentés, potentiellement installés dans des équipements chinois, pourraient être utilisés pour perturber ces systèmes. Cette alerte reflète les préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures critiques, exacerbées par la dépendance à des technologies étrangères.

Radios cachées : une menace pour les infrastructures routières

L’alerte a révélé que des radios cellulaires non documentées avaient été découvertes dans certains systèmes de gestion de batteries et onduleurs fabriqués à l’étranger. Ces appareils, intégrés dans les équipements solaires, pourraient être exploités pour provoquer des pannes ou envoyer des commandes malveillantes. Selon Reuters, ces dispositifs pourraient être utilisés pour saboter des infrastructures routières ou manipuler des systèmes essentiels à la sécurité des véhicules autonomes. Le risque est d’autant plus préoccupant que ces équipements sont largement utilisés dans les infrastructures routières, y compris les stations météo et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

En réponse à ces menaces, les autorités américaines ont recommandé une série de mesures de précaution. Elles ont suggéré d’inventorier les onduleurs à travers le réseau routier national et d’utiliser des technologies d’analyse spectrale pour détecter toute communication inattendue. Cette démarche vise à désactiver ou supprimer les radios non documentées et à garantir que les réseaux soient correctement segmentés pour limiter les risques d’intrusion. De plus, l’alerte a souligné l’importance d’une coopération entre les agences pour mettre en œuvre ces mesures de manière efficace.

Le contexte international ajoute une dimension complexe à cette problématique. Le gouvernement américain a exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation de technologies chinoises dans les infrastructures critiques, craignant que cela ne permette à une autorité étrangère de collecter des données sensibles ou de manipuler à distance les systèmes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel
Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail.

💡 Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille. Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Vous appréciez ces analyses ?
Soutenez DCOD en offrant un café ☕

Oui pour un café merci !
Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

🤔Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏