Radios cachées : alerte sur les infrastructures solaires routières US

Des radios dissimulées dans des équipements solaires routiers inquiètent les autorités américaines, qui redoutent des sabotages ou fuites de données critiques.

Les infrastructures routières solaires, telles que les bornes de recharge et les caméras de trafic, sont au cœur d’une nouvelle alerte de sécurité aux États-Unis. Le Département des Transports a averti que des appareils de communication non documentés, potentiellement installés dans des équipements chinois, pourraient être utilisés pour perturber ces systèmes. Cette alerte reflète les préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures critiques, exacerbées par la dépendance à des technologies étrangères.

Radios cachées : une menace pour les infrastructures routières

L’alerte a révélé que des radios cellulaires non documentées avaient été découvertes dans certains systèmes de gestion de batteries et onduleurs fabriqués à l’étranger. Ces appareils, intégrés dans les équipements solaires, pourraient être exploités pour provoquer des pannes ou envoyer des commandes malveillantes. Selon Reuters, ces dispositifs pourraient être utilisés pour saboter des infrastructures routières ou manipuler des systèmes essentiels à la sécurité des véhicules autonomes. Le risque est d’autant plus préoccupant que ces équipements sont largement utilisés dans les infrastructures routières, y compris les stations météo et les bornes de recharge pour véhicules électriques.

En réponse à ces menaces, les autorités américaines ont recommandé une série de mesures de précaution. Elles ont suggéré d’inventorier les onduleurs à travers le réseau routier national et d’utiliser des technologies d’analyse spectrale pour détecter toute communication inattendue. Cette démarche vise à désactiver ou supprimer les radios non documentées et à garantir que les réseaux soient correctement segmentés pour limiter les risques d’intrusion. De plus, l’alerte a souligné l’importance d’une coopération entre les agences pour mettre en œuvre ces mesures de manière efficace.

Le contexte international ajoute une dimension complexe à cette problématique. Le gouvernement américain a exprimé ses inquiétudes quant à l’utilisation de technologies chinoises dans les infrastructures critiques, craignant que cela ne permette à une autorité étrangère de collecter des données sensibles ou de manipuler à distance les systèmes.

