OpenAI lance un système de vérification d’âge sur ChatGPT pour renforcer la sécurité des mineurs après un drame impliquant un jeune utilisateur.

OpenAI, l’organisation derrière ChatGPT, prend des mesures significatives pour protéger ses utilisateurs adolescents. Suite à un incident tragique impliquant un jeune utilisateur, OpenAI a annoncé le développement d’un système de vérification d’âge. Ce système est conçu pour identifier les utilisateurs de moins de 18 ans et restreindre leurs interactions avec l’outil, sauf s’ils peuvent prouver leur âge par des moyens technologiques ou documentaires. Cette initiative souhaite aussi mettre en avant l’engagement de l’entreprise à privilégier la sécurité des jeunes, même au détriment de leur liberté et de leur vie privée en ligne.

Protéger les adolescents avec la vérification d’âge

Selon The Guardian, OpenAI a pris cette décision après une action en justice intentée par la famille d’un adolescent de 16 ans qui s’est suicidé après avoir utilisé le chatbot pendant plusieurs mois. L’objectif principal du système est de garantir que les mineurs bénéficient d’une protection significative lors de l’utilisation de ChatGPT. Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré que la sécurité des mineurs est une priorité absolue pour l’entreprise. Ce nouveau système est une réponse directe aux préoccupations croissantes concernant l’impact des technologies d’IA sur les jeunes utilisateurs, soulignant l’importance de réguler l’accès des mineurs à des outils potentiellement influents.

Comme le détaille OpenAI, la mise en œuvre de ce système s’appuie sur des technologies d’estimation d’âge, ainsi que sur des vérifications d’identité lorsqu’elles sont nécessaires. L’utilisation de cookies et d’identifiants de dispositifs est également envisagée pour comprendre comment les services sont utilisés et améliorer continuellement leur sécurité. Cette démarche vise à équilibrer la facilité d’utilisation et la sécurité, tout en respectant les normes légales et éthiques en matière de protection des données. En mettant l’accent sur la sécurité, OpenAI cherche à éviter que de tels incidents tragiques ne se reproduisent, tout en permettant aux jeunes utilisateurs de bénéficier de l’évolution technologique de manière sécurisée et contrôlée.

L’initiative d’OpenAI pour renforcer la sécurité des jeunes utilisateurs soulève des questions importantes sur la responsabilité des entreprises technologiques vis-à-vis de leurs utilisateurs. En mettant en place un système qui met la sécurité avant la liberté et la vie privée, OpenAI reconnaît les défis uniques posés par l’IA dans le contexte de l’utilisation par les mineurs. Ce mouvement pourrait inciter d’autres entreprises technologiques à adopter des mesures similaires, établissant ainsi un précédent pour la protection des mineurs dans le domaine numérique. L’équilibre entre innovation technologique et responsabilité sociale devient de plus en plus crucial, et OpenAI semble déterminée à prendre les devants dans cette démarche essentielle.

