Fuites de données : les 10 incidents majeurs au 14 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Le groupe d’extorsion ShinyHunters a compromis l’éditeur Instructure, exploitant une nouvelle vulnérabilité pour défigurer les portails de connexion Canvas de centaines d’universités et établissements d’enseignement supérieur.

Des chercheurs ont identifié 28 applications frauduleuses sur Google Play, promettant l’accès à l’historique d’appels de n’importe quel numéro, mais forçant en réalité des abonnements payants fournissant de fausses données à plus de 7,3 millions d’utilisateurs.

Une intrusion sur la plateforme vidéo Vimeo a permis à ShinyHunters de voler les données personnelles de plus de 119 000 personnes, d’après un service de notification de fuites de données.

Une violation des bases de données du distributeur de mode Zara a exposé les informations de plus de 197 000 clients, selon un service spécialisé dans la notification de compromissions de données.

Les incidents récents dessinent une chaîne d’exposition massive des données personnelles, depuis les attaques d’extorsion ciblant des plateformes structurantes comme Canvas et Vimeo jusqu’aux campagnes d’applications frauduleuses, en passant par les fuites touchant la vente en ligne et les courtiers en données de localisation, avec en toile de fond la compromission d’infrastructures critiques comme les autorités de certification et les services cloud.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

La fuite de données chez Zara a exposé les informations personnelles de 197 000 personnes. Des pirates informatiques ayant accédé aux bases de données du détaillant espagnol de mode Zara ont dérobé les données de plus de 197 000 clients, selon le service de notification des violations de données Have I Been Pwned…. Lire la suite

Des milliers de comptes Facebook volés par des e-mails d'hameçonnage envoyés via Google Des chercheurs ont mis au jour une vaste opération d'hameçonnage qui exploite les services Google de confiance pour pirater des dizaines de milliers de comptes Facebook. Les comptes Facebook compromis sont principalement des profils d'entreprises et d'annonceurs,… Lire la suite

NVIDIA confirme qu'une fuite de données GeForce a exposé les données personnelles des utilisateurs GFN Cloud Internet Services, partenaire régional de cloud gaming NVIDIA GeForce NOW (GFN.AM), a confirmé officiellement une importante fuite de données. Cet incident de sécurité a exposé les informations personnelles des utilisateurs inscrits sur sa plateforme de… Lire la suite