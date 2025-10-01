Le top 5 des actualités cybersécurité -1 oct 2025

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

260 suspects arrêtés dans une opération panafricaine contre la cybercriminalité >> Une opération coordonnée dans 14 pays africains a conduit à l’arrestation de 260 suspects et à la saisie de 1 235 appareils électroniques. Les autorités ont ciblé des réseaux criminels transnationaux exploitant les plateformes numériques pour des escroqueries amoureuses et du chantage sexuel. Cette action a permis de démanteler 81 infrastructures cybercriminelles et d’identifier 1 463 victimes, avec des pertes estimées à près de 2,8 millions de dollars. La collaboration avec des partenaires privés a renforcé les capacités opérationnelles et de partage de données.

Stellantis confirme une violation de données touchant Citroën, Fiat, Jeep et d’autres marques >> Le géant automobile Stellantis a confirmé une violation de données affectant ses opérations de service client en Amérique du Nord. L’accès non autorisé a été détecté sur la plateforme d’un prestataire tiers soutenant son infrastructure de service client. Cette faille pourrait impacter les clients de plusieurs marques du groupe, bien que l’exposition des données soit limitée selon les premiers rapports.

LockBit 5.0 Ransomware cible les systèmes Windows, Linux et VMware ESXi >> Trend Micro a découvert une nouvelle variante de ransomware LockBit ciblant les systèmes Windows, Linux et VMware ESXi. LockBit 5.0 utilise des techniques d’obfuscation avancées et des capacités sophistiquées multi-plateformes. Cette évolution représente une menace significative, avec des variantes dédiées pour trois plateformes informatiques critiques, soulignant l’importance de la vigilance face à ces attaques.

L’agence européenne ENISA confirme une attaque de ransomware derrière les perturbations aéroportuaires >> ENISA a confirmé qu’une cyberattaque sur Collins Aerospace a perturbé les systèmes de check-in et d’embarquement dans plusieurs grands aéroports européens. L’incident a causé des retards et des annulations de vols, nécessitant des opérations manuelles. La cyberattaque a été identifiée comme un incident de ransomware, et les forces de l’ordre enquêtent actuellement sur cette perturbation majeure.

L’Europe oblige Microsoft à offrir un support étendu gratuit pour Windows 10 >> Microsoft a été contraint par les régulateurs européens d’offrir un support de sécurité étendu gratuit pour Windows 10 jusqu’en octobre 2026. Cette décision fait suite à une alerte du groupe Euroconsumers, qui a jugé les conditions de Microsoft contraires à la loi sur les marchés numériques. Les utilisateurs européens n’auront plus à remplir certaines conditions pour recevoir ces mises à jour.

