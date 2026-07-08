Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI indique travailler avec le gouvernement à un processus formalisé de revue avant publication de nouveaux modèles d’intelligence artificielle, après une demande officielle de limitation de leurs capacités et de leur diffusion.

Zhipu AI lance GLM-5.2, un modèle ouvert présenté par certains chercheurs comme rivalisant avec Mythos pour la recherche de failles, téléchargeable par tous et jugé préoccupant par les autorités américaines en raison de risques d’abus.

Les autorités ont levé les restrictions pesant sur les modèles Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic, tout en assortissant cette décision de conditions spécifiques liées à leur sécurité et à leur mise à disposition.

Une société de sécurité affirme avoir observé la première attaque par rançongiciel menée de bout en bout par un agent d’intelligence artificielle, baptisé JADEPUFFER, sans intervention humaine directe pendant l’opération.

Les derniers développements illustrent une montée en puissance simultanée des modèles d’intelligence artificielle offensifs et des mécanismes de contrôle étatiques. Entre modèles ouverts comme GLM-5.2 pouvant être exécutés sans supervision, restrictions ciblant Mythos et Fable 5, et première attaque par rançongiciel opérée intégralement par un agent autonome, les gouvernements contraignent désormais directement les stratégies de déploiement des grands fournisseurs.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le relancement de Claude Fable déçoit les utilisateurs avec des performances dégradées. Le relancement de Claude Fable déçoit les utilisateurs avec des performances revues à la baisse. Claude Fable, le modèle le plus puissant de la marque, est désormais disponible pour tous, mais les premières impressions sont décevantes : il… Lire la suite

L'attaque ClawHavoc frappe ClawHub avec 1 184 compétences malveillantes et 247 000 installations L'écosystème des agents IA a subi sa plus importante compromission de chaîne d'approvisionnement à ce jour lorsque ClawHavoc a touché ClawHub, la plateforme officielle de vente de compétences pour OpenClaw. Notre analyse complète, réalisée avec la technologie… Lire la suite