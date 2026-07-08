Faits marquants de la semaine
- OpenAI indique travailler avec le gouvernement à un processus formalisé de revue avant publication de nouveaux modèles d’intelligence artificielle, après une demande officielle de limitation de leurs capacités et de leur diffusion.
- Zhipu AI lance GLM-5.2, un modèle ouvert présenté par certains chercheurs comme rivalisant avec Mythos pour la recherche de failles, téléchargeable par tous et jugé préoccupant par les autorités américaines en raison de risques d’abus.
- Les autorités ont levé les restrictions pesant sur les modèles Fable 5 et Mythos 5 d’Anthropic, tout en assortissant cette décision de conditions spécifiques liées à leur sécurité et à leur mise à disposition.
- Une société de sécurité affirme avoir observé la première attaque par rançongiciel menée de bout en bout par un agent d’intelligence artificielle, baptisé JADEPUFFER, sans intervention humaine directe pendant l’opération.
Les derniers développements illustrent une montée en puissance simultanée des modèles d’intelligence artificielle offensifs et des mécanismes de contrôle étatiques. Entre modèles ouverts comme GLM-5.2 pouvant être exécutés sans supervision, restrictions ciblant Mythos et Fable 5, et première attaque par rançongiciel opérée intégralement par un agent autonome, les gouvernements contraignent désormais directement les stratégies de déploiement des grands fournisseurs.
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La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine
OpenAI limite volontairement le développement de nouveaux modèles d'IA à la demande du gouvernement.
L'entreprise a indiqué qu'elle travaillait avec le gouvernement à la mise en place d'une procédure plus formelle d'examen des autorisations de diffusion de modèles. Lire la suite
La société chinoise Z.ai affirme pouvoir rivaliser avec Mythos en matière de cybersécurité.
La société chinoise Zhipu AI (Z.ai) a publié son modèle GLM-5.2 à pondération ouverte, et certains chercheurs affirment qu'il égale Mythos dans certains scénarios de détection de bogues et de cybersécurité. Bien que GLM soit en retrait… Lire la suite
Anthropic a ajouté une nouvelle mesure de sécurité pour regagner les faveurs de l'administration Trump.
Le gouvernement a levé les restrictions sur les modèles d'IA Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic, mais sous certaines conditions. Lire la suite
Des chercheurs affirment qu'un agent d'IA a mené une attaque de ransomware de bout en bout, sans aucune intervention humaine.
Les ransomwares ont toujours nécessité l'intervention d'un humain compétent. La société de sécurité Sysdig affirme que cela vient de changer. Elle a documenté ce qu'elle qualifie de première attaque de ransomware menée de bout en bout par… Lire la suite
Alibaba interdit Claude Code après qu'Anthropic a été surpris à suivre des utilisateurs chinois grâce à un code caché.
Alibaba a interdit à ses employés d'utiliser Claude Code, l'agent de codage basé sur l'IA d'Anthropic, après que des chercheurs en sécurité ont découvert que l'outil contenait un code caché conçu pour identifier les utilisateurs chinois. Cette… Lire la suite
Claude a aidé un pirate informatique à trouver un moyen de distribuer des billets pour presque tous les festivals de musique américains.
Un chercheur a découvert qu'en utilisant Claude Opus 4.7 d'Anthropic, il pouvait pirater le site web de Front Gate — utilisé par tous les festivals, de Lollapalooza à Bonnaroo — et émettre librement n'importe quel billet de… Lire la suite
Le relancement de Claude Fable déçoit les utilisateurs avec des performances dégradées.
Le relancement de Claude Fable déçoit les utilisateurs avec des performances revues à la baisse. Claude Fable, le modèle le plus puissant de la marque, est désormais disponible pour tous, mais les premières impressions sont décevantes : il… Lire la suite
Les procureurs ont utilisé les journaux ChatGPT comme preuve lors du procès sur l'incendie de Palisades
Mais les jurés n'ont pas été convaincus et le procès s'est soldé par un non-lieu. Jonathan Rinderknecht était accusé d'incendie criminel pour avoir déclenché un feu le jour de l'An 2025, qui est devenu l'un des incendies… Lire la suite
Vous pouvez désormais tirer la sonnette d'alarme face aux comportements déviants de l'IA.
Vous craignez que votre chatbot IA ne tente de fabriquer une bombe ou de divulguer vos informations personnelles ? Il existe un site web pour ça. Lire la suite
Les entreprises limitent l'utilisation de l'IA par leurs employés car elle est trop coûteuse.
Publicité • Des sources et des fuites provenant d'Amazon, d'Adobe, d'Atlassian, de Citi et d'autres entreprises révèlent la réalité de l'IA : face à l'explosion des coûts, les entreprises tentent de limiter son utilisation. Photo de Sebastian Herrmann… Lire la suite
L'attaque ClawHavoc frappe ClawHub avec 1 184 compétences malveillantes et 247 000 installations
L'écosystème des agents IA a subi sa plus importante compromission de chaîne d'approvisionnement à ce jour lorsque ClawHavoc a touché ClawHub, la plateforme officielle de vente de compétences pour OpenClaw. Notre analyse complète, réalisée avec la technologie… Lire la suite
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