Faille de sécurité : Neon, l’app qui paie vos appels, retirée de l’App Store

Gros plan de l'icône de l'App Store sur l'écran d'un smartphone, affichant une notification rouge avec le chiffre 3, indiquant des mises à jour d'applications disponibles.

brève actu
Neon, l’app qui rémunère l’enregistrement d’appels, a été retirée après une faille exposant les données utilisateurs, révélant les risques liés à la collecte vocale.

L’application Neon, qui promet de rémunérer les utilisateurs pour enregistrer leurs appels téléphoniques, a récemment attiré l’attention en atteignant la deuxième place sur l’App Store d’Apple. Cependant, sa popularité a été de courte durée en raison de préoccupations de sécurité.

La promesse de gains financiers a séduit de nombreux utilisateurs, mais l’application a été temporairement retirée après qu’une faille de sécurité a permis l’accès non autorisé aux données des utilisateurs. Cette situation soulève des questions cruciales sur la collecte et l’utilisation des données personnelles à l’ère numérique.

Les enjeux de la collecte de données par Neon

L’application Neon propose un modèle économique basé sur la rémunération des utilisateurs pour l’enregistrement de leurs appels téléphoniques. En échange de leurs données vocales, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 30 dollars par jour, soit un potentiel de 900 dollars par mois. Cette rémunération est possible grâce à la vente des données collectées à des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle, qui les utilisent pour développer et améliorer des modèles de machine learning. Cependant, comme le souligne TechCrunch, l’application collecte une quantité importante de données personnelles et techniques, notamment des identifiants, des coordonnées, des informations de paiement et des données d’utilisation. Ces données sont ensuite partagées avec des partenaires de confiance pour des services tels que l’hébergement, le marketing et l’analyse. Les utilisateurs doivent donc être attentifs aux conditions d’utilisation et aux politiques de confidentialité, car Neon se réserve le droit de divulguer des données pour se conformer à des obligations légales ou répondre à des demandes des forces de l’ordre.

La collecte de données par Neon pose des questions éthiques et légales. Bien que l’application assure ne pas vendre de données personnelles à des tiers, elle partage néanmoins ces informations avec des prestataires de services et des partenaires pour diverses raisons. Selon Malwarebytes, les utilisateurs doivent être vigilants quant aux modifications des politiques de confidentialité, car des changements peuvent introduire de nouvelles utilisations ou divulgations des données, nécessitant une attention particulière pour exercer leur droit de refus. De plus, Neon stipule que même si un utilisateur supprime l’application, les appels peuvent encore être enregistrés par d’autres utilisateurs de Neon, à moins que le compte ne soit fermé via les paramètres de profil.

La récente découverte d’une faille de sécurité a mis en lumière les risques associés à l’utilisation de l’application Neon. Cette vulnérabilité a permis à des utilisateurs d’accéder aux données d’autres personnes, ce qui a conduit à la mise hors ligne des serveurs de l’application. Les utilisateurs ont été informés de suspendre l’utilisation de l’application jusqu’à ce que le problème soit résolu. Cette situation met en exergue l’importance de la sécurité des données dans le développement d’applications basées sur la collecte de données personnelles. En conclusion, bien que l’idée de monétiser ses appels puisse sembler attrayante, elle soulève des préoccupations importantes en matière de confidentialité et de sécurité des données, appelant à une vigilance accrue de la part des utilisateurs.

