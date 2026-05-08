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Cybercriminalité : les 12 opérations et arrestations du 8 mai 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Les autorités suisses, appuyées par Europol et la police allemande, ont perquisitionné plusieurs cantons et arrêté dix membres présumés de l’organisation criminelle internationale Black Axe, dont le responsable régional pour l’Europe du Sud.
  • En France, un adolescent de 15 ans a été interpellé, soupçonné d’avoir vendu des données issues d’une cyberattaque visant France Titres, l’agence nationale chargée de la délivrance et de la gestion de documents administratifs.
  • Une enquête conjointe autrichienne et albanaise, soutenue par Europol et Eurojust, a démantelé un réseau d’escroquerie en ligne à grande échelle, entraînant dix arrestations, des perquisitions multiples et la saisie de près de 900 000 euros en espèces.
  • Une opération internationale impliquant les autorités américaines et chinoises a conduit au démantèlement de neuf centres d’arnaque à l’investissement en cryptomonnaies et à l’arrestation d’au moins 276 suspects.

Les différentes affaires illustrent l’importance de la lutte contre la criminalité numérique, avec des opérations transfrontalières visant aussi bien des organisations structurées comme Black Axe que des arnaques en ligne massives, des fraudes à la cryptomonnaie et des attaques contre les systèmes administratifs, mobilisant systématiquement coopération policière et soutien d’agences spécialisées comme Europol et Eurojust.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Europol soutient une opération contre l'organisation criminelle « Black Axe » en Suisse : 10 arrestations

Europol soutient une opération contre l'organisation criminelle « Black Axe » en Suisse : 10 arrestations

www.europol.europa.eu

Europol a apporté son soutien à une enquête approfondie menée par les autorités suisses en collaboration avec les forces de l'ordre allemandes contre des membres de l'organisation criminelle internationale « Black Axe ». Le 28 avril 2026, des perquisitions… Lire la suite

Un adolescent de 15 ans arrêté suite à une fuite de données au sein d'une agence gouvernementale française

Un adolescent de 15 ans arrêté suite à une fuite de données au sein d'une agence gouvernementale française

www.bleepingcomputer.com

Les autorités françaises ont interpellé un jeune de 15 ans soupçonné d'avoir vendu des données volées lors d'une cyberattaque contre France Titres (ANTS), l'agence française chargée de la délivrance et de la gestion des documents administratifs. […] Lire la suite

Des centres d'appels démantelés et dix personnes arrêtées dans une affaire de fraude en ligne de 50 millions d'euros

Des centres d'appels démantelés et dix personnes arrêtées dans une affaire de fraude en ligne de 50 millions d'euros

www.europol.europa.eu

Un réseau criminel à l'origine d'une vaste escroquerie en ligne a été démantelé grâce à une enquête conjointe des autorités autrichiennes et albanaises, avec le soutien d'Europol et d'Eurojust. L'opération, qui s'est étalée sur plus de deux… Lire la suite

La police démantèle 9 centres d'escroquerie aux cryptomonnaies et arrête 276 suspects.

La police démantèle 9 centres d'escroquerie aux cryptomonnaies et arrête 276 suspects.

www.bleepingcomputer.com

Une opération internationale conjointe menée par les autorités américaines et chinoises a permis d'arrêter au moins 276 suspects et de démanteler neuf centres de fraude aux investissements en cryptomonnaies. […] Lire la suite

D'anciens secouristes condamnés à 4 ans de prison pour avoir commis des attaques par rançongiciel

D'anciens secouristes condamnés à 4 ans de prison pour avoir commis des attaques par rançongiciel

cyberscoop.com

Deux anciens professionnels de la cybersécurité, qui se livraient à des activités de cybercriminels et ont perpétré une série d'attaques par rançongiciel en 2023, ont été condamnés chacun à quatre ans de prison, a annoncé jeudi le… Lire la suite

L'Italie demande l'extradition d'un ressortissant chinois vers les États-Unis pour des accusations de piratage informatique.

L'Italie demande l'extradition d'un ressortissant chinois vers les États-Unis pour des accusations de piratage informatique.

securityaffairs.com

L'Italie prévoit d'extrader un pirate chinois vers les États-Unis pour des faits présumés de piratage informatique de recherches sur la COVID-19, liés à des opérations menées par des États. Lire la suite

Un pirate informatique russe connu sous le pseudonyme de « Digit » plaide coupable de cyberattaques contre l'Ukraine et les États-Unis.

Un pirate informatique russe connu sous le pseudonyme de « Digit » plaide coupable de cyberattaques contre l'Ukraine et les États-Unis.

databreaches.net

Un pirate informatique russe a reconnu avoir orchestré des cyberattaques visant des infrastructures critiques en Ukraine, aux États-Unis et dans plusieurs autres pays. Il risque désormais jusqu’à 27 ans de prison. Lire la suite

Les États-Unis auraient inculpé le pirate informatique de Scattered Spider arrêté en Finlande.

Les États-Unis auraient inculpé le pirate informatique de Scattered Spider arrêté en Finlande.

www.bleepingcomputer.com

Un jeune homme de 19 ans, possédant la double nationalité américaine et estonienne, arrêté en Finlande au début du mois, fait face à des accusations fédérales aux États-Unis, soupçonné d'être un membre actif du tristement célèbre collectif… Lire la suite

Des pirates informatiques arrêtés pour avoir piraté et vendu 610 000 comptes Roblox

Des pirates informatiques arrêtés pour avoir piraté et vendu 610 000 comptes Roblox

www.bleepingcomputer.com

La police ukrainienne a arrêté trois individus qui ont piraté plus de 610 000 comptes de jeu Roblox et les ont revendus, empochant un profit de 225 000 dollars. […] Lire la suite

Le fondateur d'EFishery condamné à 9 ans de prison pour une affaire de fraude de 300 millions de dollars

Le fondateur d'EFishery condamné à 9 ans de prison pour une affaire de fraude de 300 millions de dollars

www.techinasia.com

Le tribunal a également condamné le fondateur à une amende de 1 milliard de roupies (58 000 dollars américains) et lui a accordé sept jours pour faire appel. Lire la suite

Le réseau « Terrorgram » a subi un nouveau revers avec la condamnation d'un de ses membres au Danemark.

Le réseau « Terrorgram » a subi un nouveau revers avec la condamnation d'un de ses membres au Danemark.

www.europol.europa.eu

Un ressortissant franco-danois a été condamné à six ans de prison pour des infractions liées au terrorisme par le tribunal de district de Glostrup, à la suite d'une enquête menée avec le soutien du Centre européen de… Lire la suite

Le chef roumain d'un réseau de canulars téléphoniques en ligne est condamné à 4 ans de prison.

Le chef roumain d'un réseau de canulars téléphoniques en ligne est condamné à 4 ans de prison.

www.bleepingcomputer.com

Un ressortissant roumain, à la tête d'un réseau de canulars en ligne ayant ciblé plus de 75 responsables publics, de nombreux journalistes et quatre institutions religieuses, a été condamné à quatre ans de prison fédérale. […] Lire la suite

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