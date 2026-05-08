Cybercriminalité : les 12 opérations et arrestations du 8 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l'ordre.

Faits marquants de la semaine Les autorités suisses, appuyées par Europol et la police allemande, ont perquisitionné plusieurs cantons et arrêté dix membres présumés de l’organisation criminelle internationale Black Axe, dont le responsable régional pour l’Europe du Sud.

En France, un adolescent de 15 ans a été interpellé, soupçonné d’avoir vendu des données issues d’une cyberattaque visant France Titres, l’agence nationale chargée de la délivrance et de la gestion de documents administratifs.

Une enquête conjointe autrichienne et albanaise, soutenue par Europol et Eurojust, a démantelé un réseau d’escroquerie en ligne à grande échelle, entraînant dix arrestations, des perquisitions multiples et la saisie de près de 900 000 euros en espèces.

Une opération internationale impliquant les autorités américaines et chinoises a conduit au démantèlement de neuf centres d’arnaque à l’investissement en cryptomonnaies et à l’arrestation d’au moins 276 suspects.

Les différentes affaires illustrent l’importance de la lutte contre la criminalité numérique, avec des opérations transfrontalières visant aussi bien des organisations structurées comme Black Axe que des arnaques en ligne massives, des fraudes à la cryptomonnaie et des attaques contre les systèmes administratifs, mobilisant systématiquement coopération policière et soutien d’agences spécialisées comme Europol et Eurojust.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

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