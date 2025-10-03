Première condamnation pour deepfake pornographique : une amende record

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Un homme écope d’une amende historique pour avoir diffusé des deepfakes pornographiques. Un précédent juridique fort contre les abus technologiques en ligne.

La condamnation d’un homme pour avoir diffusé des images pornographiques deepfake de femmes australiennes marque le pas dans la lutte contre ce type d’abus en ligne. Cette affaire, la première de son genre, a abouti à une amende de 343 500 dollars imposée par la cour fédérale. L’impact psychologique et émotionnel sur les victimes a été souligné par le régulateur en ligne, l’eSafety Commissioner, qui a pris des mesures pour renforcer la sécurité en ligne et protéger les victimes de tels actes.

Une amende record pour dissuader les abus deepfake

L’affaire a débuté il y a près de deux ans lorsque le régulateur en ligne australien, l’eSafety Commissioner, a déposé une plainte contre l’accusé pour avoir diffusé des images deepfake pornographiques de femmes australiennes célèbres. Le site Web hébergeant ces images, MrDeepFakes.com, a depuis été fermé. Cette affaire a (re)mis en lumière les dangers des deepfakes, des vidéos ou images manipulées numériquement pour superposer le visage d’une personne sur le corps d’une autre, souvent dans des contextes compromettants. L’eSafety Commissioner a insisté sur la nécessité d’une sanction sévère pour refléter la gravité des violations de la loi sur la sécurité en ligne et l’impact néfaste sur les victimes. L’accusé a initialement ignoré les avertissements légaux, affirmant qu’il n’était pas concerné par les lois australiennes. Cependant, après une enquête approfondie, il a été contraint de supprimer les images et de fournir les informations nécessaires pour les retirer définitivement.

L’amende de 343 500 dollars infligée par la cour fédérale a été saluée comme un message fort à ceux qui envisageraient de commettre des abus similaires. Cette somme inclut également les frais de justice engagés dans cette affaire. Selon The Guardian, l’accusé a finalement coopéré en fournissant les mots de passe et autres informations nécessaires pour retirer les images compromettantes. Cette coopération tardive n’a cependant pas empêché la condamnation, soulignant la détermination des autorités à protéger les victimes de tels abus en ligne. La décision de la cour fédérale constitue un précédent important et envoie un signal fort à ceux qui créent et partagent des contenus deepfake non consensuels.

L’eSafety Commissioner a exprimé ses inquiétudes quant aux dommages psychologiques et émotionnels causés par la création et la diffusion d’images deepfake non consensuelles. Ces images peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes, affectant leur vie personnelle et professionnelle. Cette affaire met en lumière la nécessité de mesures législatives plus strictes pour combattre les abus technologiques et protéger les individus contre l’exploitation numérique. En outre, elle souligne l’importance de la coopération internationale dans la traque et la poursuite des auteurs de crimes en ligne, surtout lorsque ceux-ci opèrent depuis des juridictions étrangères. Le cas de cet homme, qui a tenté de défier les lois australiennes en raison de sa résidence à l’étranger, illustre les défis auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre la criminalité en ligne transfrontalière.

