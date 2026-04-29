IA & Cybersécurité : les 9 actus clés du 29 avril 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Anthropic enquête sur un accès non autorisé à son modèle Mythos, jugé suffisamment puissant pour détecter des failles et potentiellement faciliter des cyberattaques, alors même qu’il n’a pas été diffusé au grand public.

Les services de renseignement militaires néerlandais alertent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle par la Russie pour automatiser et accélérer des cyberattaques en Europe, en soulignant en parallèle le potentiel offensif du modèle Mythos d’Anthropic.

Le Zero Day Initiative, principal programme de bug bounty indépendant des fournisseurs, constate une hausse de 490 % des soumissions de vulnérabilités découvertes par des systèmes d’intelligence artificielle, mettant sous pression éditeurs et équipes open source.

Un groupe de pirates nord-coréens a utilisé des outils d’intelligence artificielle pour concevoir leur logiciel malveillant et fabriquer de faux sites d’entreprises, parvenant à dérober jusqu’à 12 millions de dollars en trois mois.

L’intelligence artificielle émerge simultanément comme démultiplicateur de menace et outil de découverte massive de failles, entre accès non autorisé au modèle Mythos, automatisation des opérations russes, explosion des vulnérabilités signalées au Zero Day Initiative et gains fulgurants de pirates nord-coréens. Cette bascule quantitative et qualitative reconfigure en profondeur le rapport de force entre défenseurs et attaquants.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

L'entreprise suisse de défense RUAG s'appuiera entièrement sur l'IA suisse. La souveraineté de l'intelligence artificielle devient un enjeu stratégique majeur pour les forces armées. Keystone / Peter Klaunzer Écouter l'article Ce contenu a été publié le 23 avril 2026 à 09h51 +Recevoir les actualités les plus importantes Lire la suite

Des détectives de Discord ont obtenu un accès non autorisé à Mythos d'Anthropic. En plus : des sociétés d’espionnage exploitent une faille du réseau de télécommunications mondial pour suivre leurs cibles, 500 000 dossiers médicaux britanniques mis en vente sur Alibaba, Apple corrige un bug révélateur dans ses notifications, et plus encore. Lire la suite