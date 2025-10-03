Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

brève actu

Un adolescent lié à Scattered Spider arrêté pour des cyberattaques majeures sur des casinos, avec des pertes dépassant les 100 millions de dollars.

Les récentes cyberattaques contre des casinos de Las Vegas ont mis en lumière les capacités dévastatrices des groupes de cybercriminalité comme Scattered Spider. Ce collectif, composé de jeunes anglophones, est soupçonné d’avoir orchestré une série d’intrusions dans les réseaux de plusieurs casinos entre août et octobre 2023. Ces attaques ont causé des perturbations importantes et des pertes financières considérables. Le 17 septembre, un adolescent a été arrêté par la police métropolitaine de Las Vegas pour son implication présumée dans ces attaques, soulignant l’impact grandissant de la cybercriminalité sur les infrastructures critiques.

Arrestation et implications légales pour le suspect mineur

Le 17 septembre, un adolescent a été appréhendé par la police de Las Vegas pour sa participation présumée aux cyberattaques sur plusieurs casinos. Selon CyberScoop, ces attaques ont ciblé des propriétés appartenant à MGM Resorts International et Caesars Entertainment, occasionnant des pertes de 100 millions de dollars en revenus et 10 millions de dollars en dépenses de réponse et de récupération. Caesars a, quant à elle, payé une demande d’extorsion de 15 millions de dollars. Le suspect, dont l’identité est protégée en raison de son âge, fait face à des accusations d’extorsion, de complot en vue de commettre une extorsion et d’actes illégaux relatifs aux ordinateurs, entre autres. Le district attorney du comté de Clark cherche à transférer le suspect vers la division criminelle pour qu’il soit jugé comme un adulte, reflétant la gravité des charges retenues contre lui.

Les attaques attribuées à Scattered Spider ne se limitent pas à Las Vegas. En effet, selon SecurityAffairs, deux autres membres présumés du groupe ont été arrêtés au Royaume-Uni pour leur rôle dans une cyberattaque contre Transport for London. Ce groupe, connu pour utiliser des techniques de phishing et d’ingénierie sociale, est responsable d’au moins 120 cyberattaques depuis 2022. Les autorités estiment que les victimes ont payé plus de 115 millions de dollars en rançons. L’arrestation du mineur à Las Vegas souligne la capacité du groupe à recruter localement pour mener à bien ses opérations complexes et coordonnées, souvent en impliquant plusieurs acteurs aux compétences techniques et sociales spécifiques.

Comme le souligne The Verge, les attaques de Scattered Spider démontrent l’évolution rapide des méthodes des cybercriminels, exploitant souvent des vulnérabilités dans des systèmes complexes. Les techniques utilisées par le groupe incluent des injections de prompt, une méthode qui manipule les agents d’intelligence artificielle pour extraire des données sans être détectée. Ces méthodes sophistiquées posent un défi significatif pour les défenses cybernétiques traditionnelles. L’arrestation du mineur pourrait offrir des informations précieuses sur les opérations internes de Scattered Spider, aidant ainsi les forces de l’ordre à anticiper et à contrer de futures menaces.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail