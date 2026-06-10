Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Des hackers ont exploité le chatbot de support de Meta pour demander un changement d’e‑mail sur des comptes Instagram, en combinant réseau privé virtuel et réinitialisation de mot de passe, permettant le détournement et la revente de profils sur un marché gris avant un correctif d’urgence fin mai.

Anthropic propose une « pause temporaire » mondiale dans le développement de l’intelligence artificielle, en annonçant la convocation de responsables politiques et en détaillant les progrès de Claude vers l’auto‑amélioration récursive, présentée comme une étape pouvant déclencher des conséquences très larges.

Anthropic étend l’accès à son modèle Mythos à 150 organisations supplémentaires, incluant des opérateurs d’infrastructures critiques, tout en examinant des moyens d’aider les développeurs de logiciels libres à gérer un afflux massif de rapports de vulnérabilités.

Une notification piégée provenant de WhatsApp, Slack, SMS, Signal, Instagram ou Messenger pouvait suffire à détourner l’assistant vocal Google Gemini sur Android pour ouvrir des fenêtres, imiter un message hiérarchique, lancer un appel vidéo ou altérer discrètement sa mémoire à long terme.

Les incidents récents illustrent la transformation rapide des systèmes d’intelligence artificielle en surface d’attaque à part entière, avec des assistants détournés par des demandes malveillantes, des modèles puissants diffusés vers des opérateurs d’infrastructures critiques et des usages mobiles vulnérables à une simple notification piégée, tandis que certains acteurs de l’industrie appellent publiquement à un débat mondial sur les risques d’auto‑amélioration des modèles.

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La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Les notifications WhatsApp et Slack pourraient détourner Google Gemini sur Android. Une simple notification malveillante provenant de WhatsApp, Slack, SMS, Signal, Instagram ou Messenger aurait pu détourner l'assistant vocal Google Gemini sur Android et l'amener à ouvrir les fenêtres connectées de la victime, à falsifier un message de… Lire la suite

Votre agent IA pourrait devenir votre plus grande menace interne. Les agences gouvernementales, les entreprises de cybersécurité et les chercheurs spécialisés dans les menaces investissent massivement dans l'étude de la manière dont les outils d'IA en constante évolution peuvent être utilisés par des acteurs malveillants pour pirater… Lire la suite

Trump signe un décret sur l'IA à portée réduite Le président Donald Trump a signé mardi un décret présidentiel allégé visant à lutter contre les menaces de cybersécurité liées à l'intelligence artificielle, mais avec un contrôle gouvernemental moins poussé que celui que la Maison Blanche prévoyait… Lire la suite