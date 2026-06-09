Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 9 juin 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Des attaquants ont exploité le bot d’assistance fondé sur l’intelligence artificielle de Meta pour prendre le contrôle de comptes Instagram majeurs, en contournant les contrôles de sécurité, une faille démontrée en vidéo avant d’être corrigée par l’entreprise.

Dashlane a révélé qu’un acteur externe a lancé une attaque par force brute contre certains comptes individuels, permettant le téléchargement des coffres-forts chiffrés de moins de 20 abonnés et visant à contourner l’authentification à deux facteurs.

Le service de sécurité russe FSB affirme avoir découvert une opération étrangère à grande échelle installant un logiciel malveillant sur les téléphones de hauts responsables, capable de voler des données, d’intercepter des appels et d’activer microphones et caméras, sans fournir de preuves techniques.

Une nouvelle campagne de vol de cartes bancaires de type Magecart détourne l’infrastructure de programmation de Stripe pour héberger à la fois le code malveillant inséré dans les pages de paiement et les données de carte exfiltrées depuis les formulaires de transaction.

Les incidents récents soulignent une même constante : les attaquants s’adossent à des services perçus comme fiables – bot d’assistance de Meta, gestionnaire de mots de passe Dashlane, infrastructure de paiement Stripe, plateformes mobiles institutionnelles – pour contourner la confiance des utilisateurs et masquer leurs opérations, brouillant la frontière entre outils légitimes, espionnage étatique et cybercriminalité financière ciblant les parcours numériques quotidiens.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

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