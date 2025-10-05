Cyber Security Month 2025 : l’OFCS mobilise la Suisse contre l’hameçonnage

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

L’OFCS lance le Cyber Security Month 2025 pour sensibiliser à l’hameçonnage et encourager la protection des données personnelles grâce à des quiz et webinaires éducatifs.

Le Cyber Security Month 2025, organisé par l’OFCS, se concentre sur la menace croissante de l’hameçonnage. Avec des attaques de plus en plus sophistiquées, utilisant l’intelligence artificielle pour créer des courriels frauduleux convaincants, il est crucial de comprendre les enjeux de la protection des données personnelles.

En collaboration avec l’association Netpathie et des jeunes, des ressources éducatives et un quiz ont été développés pour sensibiliser la population suisse. Ces efforts visent à réduire la diffusion des données personnelles en ligne, rendant ainsi les attaques par hameçonnage moins efficaces.

L’hameçonnage reste une des menaces les plus sérieuses sur internet, et le Cyber Security Month 2025, initié par l’OFCS, s’attache à éduquer le public sur ses dangers. Cette campagne, qui se déroule tout au long du mois d’octobre, inclut des initiatives comme des visualisations pédagogiques et un quiz, créés en partenariat avec Netpathie. L’objectif est de réduire la vulnérabilité des utilisateurs face à des courriels frauduleux qui exploitent des données personnelles. Les cybercriminels utilisent souvent des informations accessibles publiquement pour tromper leurs victimes, soulignant ainsi l’importance de limiter la diffusion de ces données. Selon le site de l’OFCS, une session en ligne avec un expert en ingénierie sociale est prévue pour approfondir ces questions.

Les cybercriminels perfectionnent constamment leurs techniques d’hameçonnage, rendant la sensibilisation cruciale. L’intelligence artificielle permet désormais de créer des courriels frauduleux qui semblent authentiques, renforçant la nécessité d’une vigilance accrue. En réponse, le Cyber Security Month 2025 offre des outils et des ressources pour aider à identifier et éviter ces pièges numériques. Les utilisateurs sont encouragés à participer à des sessions éducatives et à des webinaires, comme celui proposé par l’ambassadeur de la campagne. Il est essentiel de comprendre comment les cybercriminels accèdent aux données personnelles pour réduire leur impact. La campagne vise également à encourager les utilisateurs à réfléchir à la quantité d’informations qu’ils partagent en ligne.

En plus des ressources éducatives, le Cyber Security Month 2025 propose des événements interactifs pour impliquer le public dans la lutte contre l’hameçonnage. Le 9 octobre, un « brown bag lunch » en ligne permettra aux participants de discuter directement avec des experts sur les meilleures pratiques de protection des données. Cette approche collaborative est essentielle pour renforcer la résilience contre les attaques, en particulier dans un contexte où chaque utilisateur peut devenir une cible potentielle. La sensibilisation et l’éducation sont des outils puissants pour contrer les cybermenaces, et le mois de la cybersécurité offre une occasion unique de mobiliser la communauté autour de ces enjeux critiques.

