ECSC 2025 : la Suisse se classe 17e au championnat d’Europe de cybersécurité

La Suisse termine 17e à l’ECSC 2025, la grande compétition européenne qui réunit les meilleurs jeunes experts en cybersécurité.

L’événement, organisé à Varsovie, a rassemblé 40 équipes venues d’Europe et au-delà. Les épreuves combinent défis de défense, d’attaque et de résolution de problèmes techniques en équipe. Cette compétition vise à former et inspirer la prochaine génération de professionnels de la cybersécurité européenne.

La Suisse termine ainsi 17e à la finale 2025 du European Cybersecurity Challenge (ECSC), un résultat honorable dans une édition qui a réuni 40 équipes à Varsovie.

Une compétition d’excellence pour les jeunes talents européens

Créée en 2014 en Autriche, l’ECSC est devenue le principal rendez-vous des jeunes experts en cybersécurité d’Europe. Soutenue par l’ENISA et la Commission européenne, elle vise à promouvoir les compétences techniques et la coopération entre pays. Chaque équipe nationale est composée de dix participants sélectionnés lors de compétitions nationales, cinq âgés de 14 à 20 ans et cinq de 21 à 25 ans. Ces jeunes affrontent pendant deux jours des défis exigeants liés à l’attaque et à la défense de systèmes informatiques.

La Suisse, représentée par une équipe issue de la Swiss National Cybersecurity Challenge, s’est hissée à la 17e place avec un score total de 2 852 points. L’Italie remporte cette édition 2025, devant le Danemark et l’Allemagne, confirmant la forte compétitivité des équipes du nord et du sud de l’Europe. La compétition combine deux volets principaux : les défis jeopardy (résolutions de problèmes, cryptanalyse, pénétration) et les épreuves d’attaque/défense en temps réel, reproduisant les scénarios de cyberconflits.

Un entraînement grandeur nature pour les futurs experts

Au-delà du classement, l’ECSC se distingue comme un véritable tremplin pour les carrières. Les participants bénéficient d’une expérience pratique intense, mobilisant des compétences en ingénierie réseau, en forensique, en sécurité applicative et en réponse à incident. L’événement constitue aussi un espace de rencontre pour les jeunes professionnels, chercheurs et entreprises partenaires, offrant un réseau européen unique dans le domaine de la cybersécurité.

L’équipe de Suisse à l’ECSC 2025

Organisé à Varsovie du 6 au 9 octobre 2025, l’événement a réuni 40 nations dont des invités extra-européens comme les États-Unis, le Canada ou l’Australie. Cette ouverture témoigne du rayonnement croissant de l’ECSC au-delà du continent. Selon les organisateurs du site officiel, le concours vise à « connecter les jeunes talents européens et les préparer à protéger le futur numérique de l’Europe ».

Les compétitions nationales, comme celles menées en Suisse, jouent un rôle clé dans cette dynamique. Elles permettent de détecter et de former les meilleurs jeunes hackers éthiques avant leur sélection pour la finale continentale. Ces événements contribuent à acculturer la jeunesse aux enjeux de la sécurité numérique et à renforcer la souveraineté technologique nationale.

Une émulation européenne au service de la sécurité

Les résultats de l’édition 2025 illustrent l’équilibre croissant entre nations cyber-expérimentées et nouvelles venues. Si l’Italie domine le classement, des pays comme la Slovaquie ou la Suède se distinguent par leurs performances en défense. La Suisse, placée juste derrière la Serbie et devant le Portugal, confirme son appartenance au peloton intermédiaire européen. Les compétences développées lors de ces épreuves reflètent directement les besoins des entreprises et administrations confrontées à la pénurie de talents en cybersécurité.

L’ECSC s’inscrit ainsi dans la stratégie européenne de renforcement des capacités cyber. En favorisant la formation, la collaboration et la visibilité des jeunes experts, elle participe à la constitution d’une communauté compétente et solidaire face aux menaces numériques. La participation suisse à ces compétitions contribue à renforcer son écosystème national et à inspirer une nouvelle génération de spécialistes.

