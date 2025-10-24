Cheaterbuster : la reconnaissance faciale utilisée pour traquer les utilisateurs Tinder

brève actu

Accessible à tous, Cheaterbuster permet d’identifier des profils Tinder à partir d’une photo, soulevant de graves inquiétudes sur la vie privée.

La technologie de reconnaissance faciale, autrefois réservée aux agences gouvernementales, est désormais accessible à tous via des sites comme Cheaterbuster. Ces plateformes permettent à quiconque de retrouver des profils Tinder en téléchargeant simplement une photo. Cette méthode, bien que perçue comme un moyen de vérifier la fidélité d’un partenaire, pose de sérieuses questions sur la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Selon 404 Media, ces outils peuvent bien sûr aussi être utilisés par des partenaires abusifs ou des harceleurs pour traquer des individus, rendant leur utilisation particulièrement préoccupante.

Cheaterbuster : une menace pour la vie privée

Cheaterbuster, anciennement connu sous le nom de Swipe Buster, est l’un de ces sites qui a récemment intégré des fonctionnalités de reconnaissance faciale. Cette technologie permet d’identifier des profils Tinder en utilisant une simple photo, même si certaines informations comme le prénom, l’âge ou la ville peuvent être inexactes. Les résultats offrent des options pour voir des personnes ayant des visages similaires, et permettent même de localiser approximativement l’utilisateur à des moments donnés. Bien que le site nécessite quelques informations pour affiner la recherche, il propose également une fonction « montrer tout le monde », affichant tous les résultats pour une tranche d’âge donnée, indépendamment du nom. Ce type de service, disponible pour environ 20 dollars par mois, est accessible à tous avec une simple connexion Internet et une adresse e-mail valide. Cette ouverture à un large public amplifie les risques pour ceux qui cherchent à éviter des situations dangereuses ou abusives.

L’émergence de Cheaterbuster a été fortement médiatisée, notamment via TikTok et Instagram, où de nombreuses vidéos font la promotion de ses capacités de reconnaissance faciale. Ces plateformes ont vu une vague de contenu montrant comment l’outil peut révéler des profils Tinder, souvent présentés sous un angle ludique ou sensationnaliste. Cependant, cette exposition médiatique soulève des préoccupations quant à l’utilisation abusive de ces technologies. À titre d’exemple, des vidéos montrent des interviews où des couples voient leurs profils Tinder révélés en temps réel, ce qui soulève des questions sur l’éthique et la véracité de ces démonstrations. Bien que certains participants à ces vidéos fassent partie du programme d’affiliation de Cheaterbuster, qui rémunère les créateurs de contenu pour chaque abonné référé, cela n’atténue pas les inquiétudes concernant la vie privée et la sécurité des utilisateurs.

La controverse autour de Cheaterbuster s’inscrit dans un contexte plus large où la reconnaissance faciale devient de plus en plus accessible au public. Des outils comme Pimeyes permettent déjà de trouver des apparitions en ligne de personnes à partir d’une photo, et des étudiants ont montré comment combiner ces technologies pour identifier des inconnus en utilisant des lunettes intelligentes. Dans ce climat, la capacité de Cheaterbuster à identifier des utilisateurs de Tinder et à localiser leurs mouvements récents constitue une menace sérieuse pour la vie privée. Bien que Tinder ait déclaré n’avoir aucun lien avec Cheaterbuster et condamne cette pratique, la facilité d’accès à ces technologies pour le grand public continue de poser des défis en matière de protection des données personnelles et de sécurité en ligne.

