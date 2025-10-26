La Suisse accélère la révolution quantique avec l’EPFL en fer de lance

L’EPFL développe capteurs, communications et diagnostics médicaux quantiques, confirmant la position de la Suisse comme pôle scientifique de référence mondiale.

En bref L’UNESCO déclare 2025 Année internationale de la science et de la technologie quantiques.

Les découvertes du XXe siècle ont mené à des innovations comme les lasers, le GPS et l’IRM.

L’EPFL développe aujourd’hui des technologies quantiques appliquées à la santé, à la navigation et à la communication.

De nouveaux capteurs quantiques permettent d’observer le cœur humain et d’explorer des phénomènes astrophysiques.

Les racines de la science quantique remontent à 1925, quand le physicien Ernst Schrödinger élabora en Suisse une équation qui allait redéfinir notre compréhension de la matière. Cent ans plus tard, cette dynamique connaît un renouveau spectaculaire. L’UNESCO a proclamé 2025 comme l’Année internationale de la science et de la technologie quantiques, une reconnaissance du rôle central que ces recherches jouent désormais dans la vie quotidienne. Selon l’article de l’EPFL, cette nouvelle révolution transforme déjà les domaines de la détection, de la communication et du calcul.

L’EPFL, moteur de la deuxième révolution quantique

Après avoir contribué à la première révolution – à l’origine du transistor, de l’IRM et des lasers – la communauté scientifique entre dans une phase où la maîtrise des atomes et des photons atteint une précision inédite. Créé en 2021, le Center for Quantum Science and Engineering (QSE Center) de l’EPFL unit physiciens, informaticiens et ingénieurs pour transformer ces avancées en applications concrètes. Son objectif : accélérer la transition entre recherche fondamentale et innovations industrielles.

L’un des défis majeurs reste la stabilité des qubits, ces unités de calcul capables de superposition et d’intrication. Leur sensibilité à la chaleur, aux vibrations ou aux champs électromagnétiques rend leur contrôle complexe. Mais cette fragilité devient un atout dans le domaine des capteurs. Ces mêmes qubits, isolés, sont capables de détecter des variations infimes de champ magnétique ou gravitationnel, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’instruments scientifiques.

Ces dispositifs trouvent déjà des applications concrètes : navigation dans des zones où le GPS est inopérant, exploration minérale ou encore imagerie médicale de précision. Les chercheurs suisses conçoivent des capteurs capables de cartographier le champ magnétique terrestre ou l’activité électrique du cerveau. La Suisse consolide ainsi sa position de pôle stratégique dans la recherche quantique européenne.

🔍 FAQ : Comprendre la superposition et l’intrication quantiques ❓ Qu’est-ce que la superposition ?

C’est la capacité d’une particule à exister dans plusieurs états en même temps. Par exemple, un électron peut être à la fois ici et ailleurs jusqu’à ce qu’on l’observe. Cette propriété permet aux qubits d’effectuer plusieurs calculs en parallèle, rendant l’informatique quantique beaucoup plus puissante que la classique. ❓ Qu’est-ce que l’intrication ?

C’est un lien invisible entre deux particules : dès qu’elles sont intriquées, leurs états restent connectés, même séparées par des kilomètres. Si l’on modifie l’une, l’autre réagit instantanément. Ce phénomène ouvre la voie à des communications ultra-sécurisées, car toute tentative d’espionnage est immédiatement détectée.

Quand le quantique s’invite en médecine

L’un des développements les plus prometteurs concerne la cardiologie. Des chercheurs de l’EPFL et de la Fachhochschule Nordwestschweiz conçoivent des capteurs magnétiques capables d’observer le cœur humain sans rayonnement ni intrusion. Ces dispositifs mesurent un champ magnétique un million de fois plus faible que celui de la Terre. Cette sensibilité exceptionnelle permet d’identifier des anomalies précoces liées à la maladie coronarienne, principale cause de décès dans le monde.

La technologie, contenue dans un petit boîtier posé sur la poitrine, capte en quelques minutes des données exploitables par les médecins. Ce type de capteur pourrait devenir un outil de diagnostic courant dans les prochaines années, complétant les examens d’imagerie traditionnels. Il illustre la manière dont la recherche quantique peut transformer la médecine préventive et réduire les coûts des soins.

Au-delà du domaine médical, les développements du QSE Center bénéficient aussi à la sécurité numérique. Les communications quantiques exploitent les lois de la physique pour empêcher toute interception non détectable. Cette approche est déjà testée dans plusieurs pays européens, préfigurant un Internet plus sûr pour les données sensibles.

Une science à la fois fondamentale et appliquée

Selon son article référencé ci-dessus, l’EPFL ne limite pas ses ambitions aux seules applications pratiques. Certains laboratoires reproduisent, à l’aide de nuages d’atomes contrôlés, les comportements d’objets astrophysiques comme les trous noirs. Ces expériences permettent de tester des équations inaccessibles par l’observation directe. En parallèle, des étudiants utilisent déjà des processeurs quantiques via le cloud pour explorer les bases de la programmation quantique.

L’intégration d’IBM Quantum à la pédagogie dès 2016 a marqué un tournant. Elle a rendu accessibles des machines auparavant réservées à quelques laboratoires. Aujourd’hui, chacun peut expérimenter en ligne sur de véritables processeurs quantiques, favorisant une formation ouverte et collaborative. Cette ouverture est essentielle à la constitution d’un écosystème compétitif dans un domaine où les compétences restent rares.

En célébrant un siècle de science quantique, la Suisse s’affirme comme un territoire où la recherche et l’innovation se renforcent mutuellement. L’EPFL, par son rôle moteur et son ancrage interdisciplinaire, contribue directement à façonner l’avenir des technologies quantiques, entre promesses scientifiques et applications sociétales concrètes.

