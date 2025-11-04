Des hackers menacent de divulguer les données de l’Université de Pennsylvanie

brève actu

Une intrusion revendiquée par des hackers expose les failles de sécurité et les tensions idéologiques au sein de l’Université de Pennsylvanie.

L’Université de Pennsylvanie fait face à une menace sérieuse après qu’un groupe de hackers a affirmé avoir accédé à ses données sensibles. Des emails offensants, envoyés depuis des adresses de l’université, ont été reçus par des étudiants et anciens élèves, déclenchant une onde de choc au sein de la communauté universitaire.

Ces messages critiquaient fortement les pratiques de sécurité de l’université et menaçaient de divulguer des informations protégées par la loi sur les droits éducatifs et la vie privée des familles (FERPA). Cette situation met en lumière les défis croissants auxquels font face les institutions académiques en matière de cybersécurité.

Des motivations politiques derrière l’attaque

Selon The Verge, les hackers semblent être motivés par des raisons politiques, critiquant l’université pour ses politiques d’admission, notamment celles liées à l’action « affirmative »woke ». Dans leurs emails, les hackers dénoncent l’université comme étant une institution « élitiste » et « non méritocratique », affirmant qu’elle enfreint les lois fédérales et les décisions de la Cour suprême. Cette attaque survient dans un contexte où l’université est déjà sous le feu des critiques pour sa gestion des manifestations concernant la guerre en Gaza. Ce n’est pas la première fois qu’une institution de l’Ivy League est ciblée pour des raisons similaires. Plus tôt cette année, Columbia University a également été victime d’une attaque, où des données d’admission sur plusieurs décennies ont été compromises. Ces incidents soulignent un schéma inquiétant de cyberattaques ciblant les politiques d’admission des universités d’élite, révélant une tendance croissante à l’exploitation des failles de sécurité pour des gains politiques.

Un courriel frauduleux semblant provenir de la Graduate School of Education (École supérieure d’éducation) de l’Université de Pennsylvanie a été diffusé. Il s’agit manifestement d’un faux, et rien dans ce message hautement offensant et blessant ne reflète la mission ou les actions de Penn ou de Penn GSE. Le Bureau de la sécurité de l’information de l’université est au courant de la situation, et notre équipe d’intervention en cas d’incident s’en occupe activement. Université de Pennsylvanie

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Le site BleepingComputer rapporte que l’Université de Pennsylvanie a confirmé l’existence de ces messages frauduleux, déclarant que son équipe de réponse aux incidents est activement engagée pour résoudre la situation. L’université a insisté sur le fait que les messages ne reflètent en rien sa mission ou ses actions. Cependant, l’incident met en lumière des vulnérabilités dans ses mesures de sécurité actuelles, incitant à une réévaluation des protocoles pour protéger les données personnelles des étudiants. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les établissements d’enseignement supérieur doivent renforcer leurs défenses contre les cyberattaques, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices non seulement pour la réputation de l’établissement, mais aussi pour la vie privée de ses étudiants et du personnel.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail