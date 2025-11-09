Voitures connectées : les bons réflexes pour vos données personnelles

brève actu

Les voitures modernes, véritables ordinateurs sur roues, sont de plus en plus connectées, offrant des fonctionnalités innovantes pour une conduite plus sûre et plus pratique. Cependant, cette connectivité accrue s’accompagne d’une collecte massive de données personnelles, ce qui suscite des inquiétudes croissantes en matière de confidentialité. Les systèmes télématiques, par exemple, qui sont devenus courants au cours de la dernière décennie, jouent un rôle clé dans cette collecte. Selon AP News, les interactions normales avec le véhicule, telles que l’utilisation du volant ou le verrouillage des portes, sont enregistrées. De plus, des données provenant de services connectés, comme la radio satellite et les systèmes de navigation GPS, sont également collectées. Le problème ne réside pas seulement dans la collecte, mais dans le partage de ces informations avec des tiers, notamment les assureurs et les courtiers en données.

Les conducteurs peuvent prendre des mesures pour limiter la collecte de leurs données personnelles par leurs véhicules. Tout d’abord, il est essentiel de comprendre quelles données sont collectées. Bien que lire les manuels des voitures ne soit pas toujours pratique, des ressources comme Privacy4Cars permettent de vérifier facilement les pratiques de confidentialité des constructeurs automobiles en utilisant le numéro d’identification du véhicule (VIN). Certains fabricants offrent également des options pour ajuster les paramètres de confidentialité. Par exemple, Toyota et Ford permettent aux conducteurs de refuser le partage de données via leurs applications et les menus de tableau de bord. BMW propose des réglages de confidentialité via le système d’infodivertissement, permettant aux utilisateurs de choisir le niveau de partage des données. Cependant, il est important de noter que désactiver certaines fonctionnalités peut entraîner des compromis, comme l’indisponibilité de l’assistance routière ou des fonctions d’application pour smartphone.

Les lois sur la confidentialité des données permettent aux conducteurs de demander aux constructeurs automobiles de restreindre l’utilisation de leurs données personnelles. Selon Consumer Reports, dans certains États, les propriétaires peuvent soumettre des demandes pour limiter l’utilisation de leurs données ou les supprimer complètement. Privacy4Cars propose un service en ligne gratuit qui simplifie ce processus, aidant les propriétaires de voitures aux États-Unis, au Canada, dans l’Union européenne, en Grande-Bretagne et en Australie à soumettre ces demandes. Un point crucial à considérer est que, même si les conducteurs choisissent de limiter la collecte de données, cela peut affecter certaines fonctionnalités du véhicule. Par exemple, BMW avertit que le refus de partager des données peut faire fonctionner le véhicule comme un smartphone en mode avion, désactivant ainsi toute transmission de données vers le fabricant.

Enfin, lorsque vient le moment de vendre ou d’échanger votre voiture, il est crucial d’effectuer une réinitialisation d’usine pour effacer toutes les données personnelles stockées dans le véhicule. Cela inclut la suppression des connexions avec les smartphones et la notification au fabricant du changement de propriétaire. Comme le souligne Privacy4Cars, ne pas effectuer ces étapes pourrait entraîner une association incorrecte des données de conduite avec votre profil, surtout si le véhicule est utilisé pour des essais par d’autres conducteurs chez le concessionnaire. En suivant ces recommandations, les conducteurs peuvent mieux protéger leur vie privée tout en profitant des avantages des technologies modernes embarquées.

