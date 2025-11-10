L’Australie mise sur l’IA pour décoder les emojis et le langage GenZ

brève actu

La police fédérale australienne utilise l’IA pour décoder les emojis et le langage GenZ afin de repérer les « crimefluencers » ciblant les jeunes en ligne.

Dans un effort pour renforcer la cybersécurité et protéger les plus jeunes, la police fédérale australienne (AFP) travaille au développement d’un outil d’intelligence artificielle destiné à décoder le langage et les emojis utilisés par les générations Z et Alpha. L’initiative vise à lutter contre la montée inquiétante des « crimefluencers », ces individus qui exploitent les enfants en ligne pour leur amusement et leur popularité. Selon un discours prononcé par la nouvelle commissaire de l’AFP, ces réseaux de criminels en ligne ciblent principalement les adolescentes et les préadolescentes, les incitant à réaliser des actes de violence extrême sur elles-mêmes ou sur autrui.

Une réponse technologique à une menace croissante

L’AFP collabore avec Microsoft pour mettre au point cet outil révolutionnaire qui pourrait transformer la manière dont les forces de l’ordre interceptent les communications cryptées des criminels en ligne. Comme le rapporte The Guardian, cet outil a pour but d’interpréter les emojis et le langage de la génération Z et Alpha, facilitant ainsi l’identification rapide des comportements criminels. L’objectif est de sauver les enfants de situations dangereuses bien plus tôt qu’actuellement. Cette approche innovante s’inscrit dans une stratégie plus large de l’AFP visant à « défendre et protéger l’Australie et son avenir contre les menaces sécuritaires nationales et globales ». La commissaire a souligné l’importance de cette technologie pour les parents et les tuteurs, les encourageant à rester vigilants tout en sachant qu’ils ne sont pas seuls dans cette lutte.

En parallèle, l’AFP s’attaque également à la radicalisation des jeunes, un phénomène en recrudescence. En 2023, quatre jeunes ont été inculpés pour des infractions liées au terrorisme, résultant de dix enquêtes distinctes. Depuis 2020, pas moins de 48 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont fait l’objet d’enquêtes pour des suspicions d’activités terroristes, conduisant à 25 inculpations. Un exemple marquant est celui d’un adolescent de 14 ans, arrêté en 2022 après avoir planifié une attaque armée en Australie, comme l’indique The Register. La police avait découvert des armes et du matériel militaire chez lui, soulignant l’ampleur de la menace que représentent ces jeunes radicalisés.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Outre les défis numériques, l’AFP mène également des opérations internationales pour lutter contre le trafic de drogue. En collaboration avec les autorités colombiennes, l’AFP a participé à la destruction de laboratoires de production de cocaïne dans la jungle colombienne. Cette coopération a permis la saisie de plus de huit tonnes de cocaïne ces dernières années, ainsi que d’un important stock d’armes et d’explosifs provenant de groupes narco-terroristes. La commissaire a affirmé que l’AFP était déterminée à combattre les gangs criminels à l’échelle internationale, en travaillant en étroite collaboration avec les forces de l’ordre locales pour démanteler ces réseaux à la source. Cette approche proactive et globale de la sécurité nationale témoigne de l’engagement de l’AFP à protéger les citoyens australiens des menaces internes et externes.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail