Chatbots : une arme efficace contre les théories complotistes

Selon le MIT Technology Review, des chatbots IA réduisent de 20% l’adhésion aux théories du complot en corrigeant les croyances par des faits vérifiés.

Dans un monde où les théories du complot prolifèrent, la lutte contre la désinformation est devenue essentielle. Les chatbots, alimentés par des modèles d’intelligence artificielle (IA) comme le GPT-4 Turbo, se révèlent étonnamment efficaces pour déconstruire ces théories.

Selon une étude publiée dans la revue Science, un chatbot a réussi à réduire de 20 % la confiance des participants dans leurs croyances complotistes après une conversation de huit minutes. Cette approche innovante pourrait transformer la manière dont nous abordons la désinformation, en fournissant des faits précis et vérifiés aux personnes influencées par des récits erronés.

Les chatbots représentent une avancée significative dans la lutte contre les théories du complot, en offrant un moyen rapide et efficace de fournir des faits à ceux qui en ont besoin. Dans l’étude évoquée par le MIT Technology Review, plus de 2 000 croyants aux théories du complot ont interagi avec un modèle de chatbot basé sur le GPT-4 Turbo. Les résultats montrent qu’après une conversation de trois tours avec le chatbot, 25 % des participants ont renoncé à leurs croyances initiales. Cette approche a prouvé son efficacité face à des théories classiques comme l’assassinat de JFK ou le faux alunissage, ainsi que face à des théories plus contemporaines liées à la politique ou à la pandémie de Covid-19.

L’efficacité des chatbots réside dans leur capacité à présenter des faits précis et vérifiés. Par exemple, le chatbot a répondu à une théorie populaire selon laquelle le carburant d’avion ne peut pas faire fondre l’acier en expliquant que, bien que cela soit vrai, il peut affaiblir l’acier suffisamment pour provoquer l’effondrement des tours jumelles le 11 septembre. Ces interactions montrent que, malgré une abondance d’informations disponibles, beaucoup peinent à distinguer le vrai du faux. Les chatbots comblent cette lacune en fournissant des réponses claires et vérifiées, sans les erreurs humaines courantes lors de débats en face à face.

Un aspect crucial de l’étude est que l’efficacité des chatbots ne réside pas seulement dans leur nature technologique, mais surtout dans la qualité des faits qu’ils fournissent. Dans une expérience complémentaire, les chercheurs ont découvert que l’effet de débunking était maintenu même lorsque les participants pensaient discuter avec un expert humain plutôt qu’un chatbot. Cela montre que la force des chatbots réside dans leur capacité à effectuer le travail de vérification des faits plus rapidement et efficacement que les humains. De plus, les résultats de l’étude indiquent que même les personnes très attachées à leurs croyances ont montré une diminution de leur confiance après avoir discuté avec le chatbot. Les résultats ont également été durables, puisque deux mois plus tard, les participants avaient toujours une confiance réduite dans leurs anciennes croyances complotistes.

L’utilisation de chatbots pour démonter les théories du complot a des implications profondes pour notre société. Dans un contexte où la polarisation et la désinformation sont omniprésentes, ces outils offrent une nouvelle voie pour rétablir la vérité et encourager une compréhension factuelle des événements.

Les chatbots pourraient être intégrés aux plateformes de médias sociaux pour interagir directement avec ceux qui partagent du contenu complotiste, ou être utilisés dans les moteurs de recherche pour fournir des réponses factuelles aux questions liées aux théories du complot. En fin de compte, les chatbots représentent un pas en avant vers une société mieux informée, où les faits et les preuves sont au cœur du discours public.

