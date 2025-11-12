Le top 5 des actus cybersécurité -12 nov 2025

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Une semaine marquée par des cyberattaques sophistiquées et des découvertes dans le domaine de la cybersécurité. Voici une sélection des cinq actualités les plus marquantes à ne pas manquer.

Opération Chargeback : 4,3 millions de détenteurs de cartes affectés >> Une opération internationale coordonnée a ciblé trois réseaux majeurs de fraude et de blanchiment d’argent, suspectés d’avoir abusé des données de cartes de crédit de plus de 4,3 millions de détenteurs dans 193 pays. L’opération, menée par le Bureau du Procureur Général à Koblenz et la Police criminelle fédérale allemande, a abouti à 18 mandats d’arrêt exécutés et des dommages estimés à plus de 300 millions d’euros.

Google découvre le malware PROMPTFLUX utilisant l’IA Gemini >> Google a révélé un malware expérimental en VBScript, nommé PROMPTFLUX, qui utilise l’API du modèle d’intelligence artificielle Gemini pour réécrire son propre code, améliorant ainsi son obfuscation et son évasion. Ce malware, en phase de développement, cible un large éventail d’utilisateurs sans distinction géographique ou sectorielle.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

Des hackers s’attaquent à Logitech et exigent une rançon >> Le groupe informatique Logitech a été victime d’une cyberattaque du collectif Clop, qui a exigé une rançon sous peine de divulguer des données sensibles. Cette attaque, revendiquée sur le dark web, affecte également d’autres grandes institutions, exploitant une faille dans un logiciel d’Oracle utilisé par de grandes entreprises.

Le spyware Android Landfall cible les téléphones Samsung via une faille zero-day >> Un spyware récemment découvert, nommé Landfall, a été déployé sur des appareils Samsung en exploitant une vulnérabilité zero-day. Ce malware, capable d’espionner les victimes, a été diffusé via des images DNG spécialement conçues envoyées par WhatsApp, affectant plusieurs modèles de téléphones Samsung.

Un piratage révèle une liste secrète de fautes professionnelles de la police de Kansas City >> Un important leak a exposé une liste interne d’agents accusés de manquements graves (fausses déclarations, violences, arrestations abusives), jetant le doute sur leur crédibilité en justice.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail