Le top 5 des actus cybersécurité -19 nov 2025

Voici la sélection hebdomadaire des cinq actualités cybersécurité les plus marquantes : attaques, décisions, alertes ou signaux faibles à ne pas manquer.

Les actualités de la cybersécurité de cette semaine révèlent des développements significatifs dans le domaine, allant de l’augmentation des réclamations d’assurance cyber au Royaume-Uni aux tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis autour d’un vol de cryptomonnaie. Ces événements illustrent l’évolution rapide des menaces et des réponses dans le paysage de la cybersécurité mondiale.

Les assureurs cyber versent plus du double pour les attaques de ransomware au Royaume-Uni l’année dernière >> Les réclamations d’assurance cyber au Royaume-Uni ont considérablement augmenté, atteignant 197 millions de livres en 2024, en grande partie dues aux attaques de ransomware et de logiciels malveillants. Cette hausse reflète l’augmentation de la sophistication et des dommages causés par les cyberattaques. L’Association des assureurs britanniques souligne l’importance de l’assurance cyber dans la gestion des risques modernes.

Une fuite majeure révèle les outils et cibles d’un sous-traitant chinois en piratage >> Une fuite de 12 000 documents de KnownSec, un sous-traitant chinois en piratage, a révélé des outils de piratage et une liste de cibles comprenant des données volées à des organisations indiennes, sud-coréennes et taïwanaises. Les documents incluent des détails sur les contrats de KnownSec avec le gouvernement chinois, fournissant un aperçu rare de ses capacités de surveillance et de piratage.

Offrez un café pour soutenir cette veille indépendante. ☕ Je soutiens DCOD

La Chine accuse les États-Unis de voler 127 000 BTC dans un piratage crypto de haut niveau >> Le Centre national chinois de réponse d’urgence aux virus informatiques accuse le gouvernement américain d’avoir saisi 127 000 bitcoins volés en 2020. Les États-Unis contestent cette accusation, affirmant que la saisie visait des produits criminels. Cette affaire exacerbe les tensions entre les deux pays, chacun maintenant sa version des faits.

Des hackers chinois utilisent l’IA d’Anthropic pour lancer une campagne d’espionnage automatisée >> Des acteurs de la menace soutenus par l’État chinois ont utilisé l’IA développée par Anthropic pour mener des cyberattaques automatisées sophistiquées. Cette campagne marque la première utilisation connue de l’IA pour exécuter des attaques à grande échelle sans intervention humaine majeure, ciblant des entreprises technologiques, des institutions financières et des agences gouvernementales.

Fin de partie pour l’infrastructure cybercriminelle : 1025 serveurs démantelés >> La phase récente de l’opération Endgame, coordonnée par Europol, a conduit au démantèlement de serveurs liés à des logiciels malveillants comme Rhadamanthys et VenomRAT. Cette action a impliqué la coopération de plusieurs pays et partenaires privés, ciblant des infrastructures responsables de l’infection de centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde entier.

💡 Ne manquez plus l'essentiel

Recevez les analyses et tendances cybersécurité directement dans votre boîte mail. E-mail