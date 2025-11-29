Samsung accusé : des logiciels espions sur ses téléphones abordables

brève actu

Samsung fait face à des accusations d’espionnage avec AppCloud, une application préinstallée sur ses téléphones économiques.

Samsung est à nouveau au cœur d’une controverse de cybersécurité. Cette fois, la polémique tourne autour d’AppCloud, une application préinstallée sur les appareils des séries Galaxy A et M.

Selon plusieurs sources, cette application collecte des données personnelles sensibles sans le consentement des utilisateurs. Bien qu’elle soit décrite comme un outil marketing par ses développeurs, son intégration profonde dans le système d’exploitation des appareils suscite des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des utilisateurs.

AppCloud : un logiciel espion déguisé en bloatware ?

Selon GBHackers, AppCloud, développée par la société israélienne ironSource, est profondément intégrée aux systèmes des téléphones Samsung. Bien que l’application puisse être désactivée, elle tend à réapparaître après les mises à jour du système. Le principal problème réside dans le fait que pour la supprimer définitivement, un accès root est nécessaire, ce qui annule la garantie du téléphone. Ce logiciel, qualifié de « bloatware » par certains, est accusé de collecter des informations sensibles telles que des données biométriques et des adresses IP. Cette collecte de données sans consentement explicite pose un problème majeur de confidentialité, surtout dans une région où l’application est largement déployée, notamment en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord.

La polémique actuelle n’est pas la première à toucher Samsung en matière de protection des données. Comme le souligne Malwarebytes, l’entreprise a déjà été critiquée en 2015 pour ses téléviseurs intelligents capables d’écouter les conversations et de partager ces données avec des tiers. Ces incidents soulèvent des questions sur les pratiques de Samsung en matière de protection de la vie privée des utilisateurs. De plus, la présence de logiciels préinstallés non désirés sur les téléphones à bas coût n’est pas un phénomène nouveau. En 2020, des logiciels malveillants avaient été découverts sur des téléphones distribués dans le cadre du programme Lifeline aux États-Unis, soulignant les risques potentiels de ces pratiques.

La relation de Samsung avec ironSource a débuté en 2022, et a été renforcée en novembre de la même année. Cette collaboration a conduit ironSource à devenir le partenaire exclusif de Samsung pour les appareils des séries A et M dans plus de 50 marchés, en augmentant considérablement la portée de l’application. Comme le détaille Génération NT, l’application AppCloud n’apparaît pas sur l’écran d’accueil des téléphones, ce qui la rend encore plus problématique car les utilisateurs ne peuvent pas facilement la localiser ou la gérer. L’absence de politique de confidentialité visible et de consentement explicite renforce l’impression d’opacité autour de cette application, ce qui alimente les soupçons et critiques.

