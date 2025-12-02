💡 Ne manquez plus l’essentiel
Les derniers articles
Toutes les catégories

HashJack : une faille URL qui piège les assistants IA des navigateurs

DCOD HashJack une faille URL qui piege les assistants IA
brève actu
HashJack détourne les fragments d’URL pour injecter des commandes et tromper les assistants IA intégrés, laissant notamment Chrome avec Gemini vulnérables.

Les chercheurs de Cato Networks ont récemment mis en lumière une nouvelle menace pour les navigateurs intégrant des assistants IA, appelée HashJack. Cette attaque innovante utilise des fragments d’URL, souvent ignorés par les outils de sécurité traditionnels, pour injecter des commandes malveillantes. En exploitant cette faille, les attaquants peuvent transformer des sites web légitimes en vecteurs d’attaque, ciblant spécifiquement les assistants IA comme Gemini dans Chrome ou Copilot dans Edge. L’impact potentiel de cette attaque n’est pas à négliger car elle permet non seulement le phishing, mais aussi l’exfiltration de données et la diffusion de fausses informations.

L’exploitation des fragments d’URL comme vecteur d’attaque

Les fragments d’URL, identifiés par le symbole « # », sont généralement utilisés pour naviguer vers une section spécifique d’une page web et ne sont pas transmis aux serveurs web. Cependant, les assistants IA intégrés aux navigateurs, tels que Gemini dans Chrome, Copilot dans Edge et Comet de Perplexity, ont accès à ces fragments. Cela permet aux attaquants de dissimuler des instructions malveillantes après le « # », que l’assistant IA peut exécuter lorsqu’il est sollicité par l’utilisateur.

Selon The Register, cette technique permet une injection de prompt indirecte, rendant potentiellement n’importe quel site légitime dangereux. Les scénarios d’attaque incluent non seulement le phishing traditionnel, mais également l’exfiltration de données sensibles et la diffusion de désinformation, tels que de fausses alertes boursières ou médicales. L’attaque nécessite toutefois que l’utilisateur interagisse activement avec le contenu de la page via l’assistant IA, ce qui limite son impact immédiat.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

Les principaux navigateurs touchés par cette vulnérabilité sont ceux utilisant les assistants IA Gemini, Copilot et Comet. Cependant, certains navigateurs, comme ceux utilisant Claude pour Chrome et Atlas d’OpenAI, ne sont pas affectés, car ils ne traitent pas les fragments d’URL de la même manière. Bien que Perplexity ait rapidement corrigé la faille pour Comet, et Microsoft ait fait de même pour Copilot, Google a décidé de ne pas corriger le problème, le qualifiant de « comportement attendu ». Cette décision laisse les utilisateurs de Gemini dans Chrome vulnérables, ce qui souligne l’importance de la vigilance lors de l’utilisation de ces technologies. Comme le souligne Korben, l’injection de prompt reste un défi systémique pour les navigateurs boostés à l’IA.

L’attaque HashJack s’inscrit dans une tendance plus large d’exploitation des faiblesses des navigateurs IA. Pour les utilisateurs de navigateurs IA, il est crucial d’être attentif aux URLs suspectes et de limiter l’interaction avec des contenus potentiellement dangereux, surtout si l’on utilise Gemini dans Chrome, où la vulnérabilité reste présente. Cette situation met en lumière la nécessité d’une réponse rapide et coordonnée des éditeurs pour sécuriser les navigateurs IA contre de telles menaces.

Cette veille indépendante vous est utile ?
Offrez un café pour soutenir le serveur (et le rédacteur).

Etiquettes

Le créateur et l'éditeur de DCOD.CH - Restons en contact !

A lire également

📚 Pour prolonger la réflexion ou approfondir certains points abordés, voici quelques lectures recommandées par DCOD :

Des idées de lecture cybersécurité

Page frontale du livre Les Secrets du Darknet

Les Secrets du Darknet

🤔Écrit par DarkExplorer, un ancien hacker repenti, ce guide complet vous offre une plongée fascinante dans les coulisses du Darknet, ainsi que les outils et les techniques nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans cet univers souvent dangereux et mystérieux.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

L'intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls

🤔Grâce à ce livre, vous pourrez naviguer dans l'univers foisonnant de l'IA et rester conscient et éclairé face aux transformations qu'elle propose à notre monde.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web

Cybersécurité : tests d’intrusion des systèmes d’informations web: Le guide des vulnérabilités web

Amplifiez vos compétences en cybersécurité avec ce guide exhaustif sur le pentesting et le bug bounty ! Conçu pour les pentesters, les bug hunters, les développeurs, et en fait toute personne curieuse de plonger dans le monde fascinant de la cybersécurité.

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.