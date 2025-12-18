Assurance cyber : l’IA agentique change la souscription

Les assureurs cyber élargissent leurs exigences : après le rançongiciel, l’IA agentique et ses identités non humaines deviennent un critère clé de souscription.

TL;DR : L’essentiel Le marché de l’assurance cyber s’est durci après des pertes massives : les assureurs exigent désormais des preuves de contrôle, au-delà des promesses, et évaluent la gouvernance autant que la technique.

Les identités non humaines deviennent un point de rupture : 88 % des organisations considèrent encore le terme « utilisateur privilégié » comme réservé aux humains et non aussi à des comptes techniques.

L’IA agentique ajoute une couche de risque : un agent doté de jetons ou clés API peut approuver des paiements, modifier des données et exécuter des commandes ; un jeton volé suffit.

Les questionnaires d’assurance s’étendent : inventaire des agents, moindre privilège, rotation et révocation des secrets, traçabilité des sessions, surveillance continue et procédure d’arrêt d’urgence deviennent des attentes de souscription.

L’assurance cyber s’est construite comme une réponse financière à des chocs numériques de plus en plus coûteux. Pendant longtemps, l’essentiel tenait à la capacité de redémarrer après une attaque, surtout après un rançongiciel. Puis la mécanique s’est grippée : trop d’incidents, trop de sinistres, et un marché obligé de réapprendre à tarifer un risque mouvant. Dans ce paysage déjà tendu, l’IA agentique arrive comme un accélérateur, non parce qu’elle invente une cyberattaque magique, mais parce qu’elle multiplie des identités capables d’agir, d’exécuter et de décider à l’échelle des API.

De la crise rançongiciel à la preuve de gouvernance

Le marché de l’assurance cyber reste jeune à l’échelle de l’assurance traditionnelle : une vingtaine d’années d’existence, à peine, pour une ligne de couverture qui tente de suivre une informatique en mouvement permanent. Cette jeunesse se lit dans ses cycles. Après une longue période proche d’un “marché acheteur”, les trois dernières années ont marqué une bascule : la sinistralité a forcé les assureurs à aligner la tarification sur un niveau jugé soutenable. Ce réalignement n’a pas été une simple hausse de prime. Il a surtout changé la nature des questions posées à la souscription.

Dans les années où l’obtention d’une police relevait d’un exercice relativement simple, quelques contrôles suffisaient souvent à rassurer. Depuis la séquence de pertes, la souscription s’est déplacée vers des standards minimaux de “cyberhygiène” attendus pour toutes les tailles d’organisation, y compris les structures petites et moyennes. L’authentification multifacteur, par exemple, ajoute une vérification au-delà du mot de passe ; elle limite l’usage d’identifiants volés. La détection sur les postes et serveurs (souvent décrite comme une capacité à repérer et investiguer une activité suspecte) devient un marqueur de visibilité. Les sauvegardes ne valent plus comme promesse : leur valeur se mesure dans la capacité réelle de restauration.

Le changement le plus structurant concerne la gouvernance. Les assureurs veulent comprendre la manière dont les décisions de sécurité sont prises, financées et exécutées, parce qu’une gouvernance faible transforme un bon contrôle en façade. Une demande apparaît de plus en plus clairement : passer de réponses “oui/non” à des démonstrations. À la souscription, des commentaires, des mesures compensatoires et des trajectoires de progrès deviennent recevables, à condition qu’elles soient crédibles et suivies. Une feuille de route sur 18 à 24 mois pèse davantage qu’une assurance verbale, surtout si elle s’appuie sur des preuves de mise en œuvre.

Cette quête de preuves s’appuie sur deux canaux. D’abord, des questionnaires plus robustes, proches d’une auto-évaluation structurée : gouvernance, gestion des accès, gestion des correctifs, surveillance, réaction. Ensuite, des analyses externes de ce qui est exposé sur Internet : une photographie de signaux visibles, utile mais imparfaite, qui complète les déclarations internes. Le message sous-jacent est simple : un contrat d’assurance est un mécanisme d’indemnisation, mais aussi un filtre de maturité. Plus le marché cherche la stabilité, plus la souscription se transforme en audit de capacité à prévenir et à absorber des chocs.

Accès tiers, identités non humaines et risque systémique

Deux thèmes dominent la conversation moderne de souscription à des assurances aujourd’hui : l’accès des tiers et les identités non humaines. L’accès tiers renvoie à tous les acteurs externes qui touchent le système d’information, directement ou indirectement : prestataires, opérateurs, infogérants, éditeurs cloud, partenaires. Le paradoxe est connu : plus l’organisation se professionnalise, plus elle dépend de services spécialisés, et plus la surface de confiance s’étend. Dans l’assurance, cette dépendance se traduit par une difficulté structurelle : l’évaluation porte sur les contrôles internes, mais le risque peut entrer par une chaîne de sous-traitance.

Les grands événements de type “fournisseur unique” ont joué un rôle de révélateur. Quand une vulnérabilité ou une compromission touche un composant largement déployé, l’incident se propage au-delà des frontières habituelles d’un client. Ce phénomène met sur la table la question de l’agrégation : un même choc peut produire des pertes simultanées pour un grand nombre d’assurés.

Dans ce décor, les identités non humaines imposent une seconde étapes d’analyse de risque. Une identité non humaine est une identité technique attribuée à une application, un service ou une automatisation. Elle s’appuie sur des secrets : clés API, certificats, jetons, comptes de service. Une clé API, pour rappel, fonctionne comme une autorisation d’appeler des fonctions au sein d’une plateforme ; un jeton est souvent un “badge temporaire” remis après une authentification, réutilisable tant qu’il reste valide. Ces identités se comptent par milliers, parfois par dizaines de milliers, parce que chaque intégration et chaque automatisation en crée de nouvelles.

Les chiffres fournis dans les extraits donnent une idée d’échelle : les identités machine dépassent déjà les identités humaines dans un ratio de 82 pour 1. Pourtant, 88 % des organisations continuent de définir l’utilisateur privilégié comme un humain uniquement. Cette définition crée un trou de gouvernance : des identités techniques portent des droits très élevés sans être traitées comme des comptes à haut risque.

Une identité technique peut être compromise sans bruit, via un secret exposé, un jeton intercepté ou un accès tiers mal maîtrisé. Ensuite, l’attaquant n’a plus besoin de forcer un système : il exécute ce que l’identité a le droit de faire. L’événement ressemble alors à une opération normale dans les journaux, puisque la demande provient d’un compte autorisé. Pour l’assureur, ce type de scénario produit des pertes qui ne ressemblent pas au rançongiciel : transferts frauduleux, altération de données, fuite d’informations sensibles, interruption d’activité ciblée. La souscription bascule donc vers une question de discipline : comment encadrer des identités invisibles mais puissantes.

IA agentique : privilèges, zones grises et maturité démontrable

L’IA agentique n’efface pas ces risques ; elle les rend plus pressants. Un agent IA est décrit comme une identité non humaine qui ne se contente pas d’exécuter une tâche fixe : il enchaîne des actions de manière autonome, en s’appuyant sur des autorisations techniques et sur une logique de décision. Dans les extraits, ces agents peuvent approuver des paiements, accéder à des données sensibles et exécuter des commandes via des clés API puissantes. Le point critique n’est pas l’intention, mais la capacité d’action. Plus l’agent est “utile”, plus ses permissions sont élevées.

La conséquence la plus immédiate concerne la frontière entre incident cyber, fraude et erreur opérationnelle. Des actions non intentionnelles (par exemple une décision erronée ou une exécution de commande non prévue) se situent dans des zones grises de couverture. Des cas peuvent basculer entre couverture cyber, couverture criminalité, responsabilité professionnelle, ou exclusions. Les extraits mentionnent même l’apparition de clauses visant à encadrer explicitement l’IA. Pour les organisations, cette incertitude renforce une évidence : l’assurance ne peut pas être la première ligne de contrôle. La souscription attend une gouvernance qui réduit la probabilité et le rayon d’impact, et qui clarifie la traçabilité.

Le scénario le plus parlant reste celui du secret volé. Un agent autorisé à traiter des paiements fournisseurs est détourné via un jeton d’accès dérobé. L’agent exécute alors une séquence “légitime” au regard des contrôles : appel d’API, validation, transfert. L’attaque ne ressemble ni à un chiffrement massif ni à un sabotage visible. Elle ressemble à une opération normale, jusqu’à ce que l’argent manque ou qu’une incohérence apparaisse. Ce scénario explique pourquoi la gestion des privilèges devient un test de résilience opérationnelle, comme le détaille l’analyse publiée par CyberArk.

Les extraits proposent une voie de sortie, fondée sur des pratiques connues de gestion des accès, appliquées aux agents. La gestion des accès privilégiés (souvent appelée PAM) vise à encadrer les comptes à forts pouvoirs : identité unique, traçabilité, limitation stricte des droits et supervision des usages. Pour un agent IA, cela revient à le traiter comme un compte à risque : permissions minimales, secrets gérés et renouvelés, capacité de couper l’accès rapidement en cas de dérive.

La preuve devient la monnaie de la relation avec l’assureur. Les questionnaires modernes demandent un inventaire des agents (objectif, fonction, responsable), des secrets stockés de manière contrôlée et révoqués quand une suspicion apparaît, des journaux exploitables et une surveillance continue. Une procédure d’arrêt d’urgence, testée, complète le dispositif : quand un agent sort de son périmètre, l’organisation doit pouvoir l’arrêter sans bloquer l’ensemble des opérations.