Les actualités cybersécurité du 28 déc 2025

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Le projet pirate Anna’s Archive affirme avoir « sauvegardé Spotify » en récupérant 300 téraoctets de métadonnées et de fichiers musicaux, soit 86 millions de morceaux représentant plus de 99 % des écoutes de la plateforme.

Un trader en cryptomonnaies a perdu près de 50 millions de dollars en Tether après une attaque dite de « pollution d’adresse », les fonds étant ensuite blanchis via le service de mixage Tornado Cash malgré une offre de prime publique.

Une analyse de la Federal Trade Commission recense près de 65 000 arnaques à la location depuis 2020, pour 65 millions de dollars de pertes, principalement via de fausses annonces sur Facebook et Craigslist visant particulièrement les 18–29 ans.

Amazon dit avoir bloqué plus de 1 800 tentatives d’agents nord‑coréens présumés cherchant à obtenir frauduleusement des postes informatiques à distance depuis avril 2024, avec une hausse trimestrielle de 27 % de ces candidatures.

L’extension massive du piratage de contenus se confirme avec Anna’s Archive, qui revendique l’aspiration de 86 millions de chansons Spotify, poussant la plateforme à fermer des comptes et renforcer ses protections contre les attaques anticopyright. En parallèle, les fraudes financières se multiplient avec par exemple une fraude de 50 millions de dollars en Tether via une escroquerie de emposonnement d’adresse, des arnaques locatives chiffrées à 65 millions de dollars et encore le détournement prolongé de cryptomonnaies lié au vol de coffres-forts LastPass de 2022. Les risques d’initiés et d’accès abusifs se manifestent aussi avec la compromission de 33,7 millions de clients de Coupang, les candidatures frauduleuses d’opérateurs nord‑coréens chez Amazon et les vulnérabilités du chatbot Eurostar.

La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

