Les vulnérabilités à suivre – 29 déc 2025

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Une vulnérabilité critique dans MongoDB permet à des utilisateurs non authentifiés de lire la mémoire dynamique non initialisée, en raison d’une mauvaise gestion d’incohérences de paramètres de longueur.

Trois failles critiques dans la plateforme Isaac Launchable de NVIDIA (avant la version 1.1) permettent une exécution de code à distance sans authentification, via identifiants codés en dur et privilèges excessifs, avec un score CVSS maximal de 9,8.

Une faiblesse d’authentification dans les pare-feu FortiGate exploite une différence de sensibilité à la casse des noms d’utilisateur entre FortiGate et LDAP, permettant de contourner entièrement la double authentification pour obtenir des accès administratifs ou VPN.

Une vulnérabilité critique dans la plateforme d’automatisation n8n ouvre la voie à l’exécution de code arbitraire, alors que le package enregistre environ 57 000 téléchargements hebdomadaires sur le gestionnaire de paquets npm.

La multiplication de vulnérabilités critiques ciblant des briques logicielles très répandues révèle une surface d’attaque en forte expansion, du stockage de données aux outils d’automatisation en passant par les plateformes d’intelligence artificielle. MongoDB est touché par une faille de lecture de mémoire non initialisée, tandis que la plateforme Isaac Launchable de NVIDIA concentre trois failles à distance au score maximal. Les équipements réseau et de sécurité ne sont pas épargnés, avec un contournement de la double authentification dans FortiGate et un enregistrement vidéo Digiever exposé à une injection de commandes. Les piles orientées intelligence artificielle, comme LangChain Core et n8n, présentent également des risques majeurs d’exfiltration de secrets, de manipulation de modèles et d’exécution de code.

La sélection des 7 actualités à retenir cette semaine

Des vulnérabilités critiques de NVIDIA Isaac permettent aux attaquants d'exécuter du code malveillant. NVIDIA a publié des mises à jour de sécurité critiques pour sa plateforme Isaac Launchable le 23 décembre 2025, corrigeant trois vulnérabilités graves permettant à des attaquants non authentifiés d'exécuter du code arbitraire à distance. Ces trois… Lire la suite