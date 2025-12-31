Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine OpenAI envisagerait d’intégrer dans ChatGPT un format publicitaire de « contenu sponsorisé » directement dans les réponses, avec un impact potentiel sur les décisions d’achat des utilisateurs et la hiérarchisation des recommandations affichées.

L’éditeur de ChatGPT estime que les failles de type « prompt injection » ne pourront probablement jamais être totalement éliminées, reconnaissant une limite structurelle à la sécurisation des interactions entre modèles d’IA et contenus web.

Un cofondateur de Mistral AI est accusé d’avoir orchestré chez Meta le téléchargement de millions de livres piratés, une enquête basée sur des documents judiciaires soulevant des doutes sur l’origine des modèles du champion français de l’IA.

L’État de New York adopte la loi RAISE pour imposer aux entreprises d’IA davantage de transparence sur la sécurité de leurs modèles, y compris la publication de leurs protocoles et l’obligation de signalement, en dépit d’un décret présidentiel opposé.

La monétisation de ChatGPT via du contenu sponsorisé et la reconnaissance par son éditeur que les attaques par « prompt injection » resteront probablement insolubles mettent en lumière les tensions entre développement commercial et limites de sécurité des agents d’IA. Sur le front éthique et juridique, les accusations de piratage massif de livres chez Meta impliquant un dirigeant de Mistral AI interrogent la licéité des jeux de données utilisés pour entraîner certains modèles. En parallèle, la régulation se structure, avec la loi RAISE à New York, tandis que les États-Unis financent via NIST et MITRE de nouveaux centres de recherche sur l’impact de l’IA sur les infrastructures critiques, dans un contexte où des failles graves découvertes dans le chatbot d’Eurostar entraînent un bras de fer avec les chercheurs.

La sélection des 6 actualités à retenir cette semaine

