Les derniers gros vols de données – 1 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Deux extensions malveillantes pour Google Chrome, partageant le même nom et le même développeur, ont été découvertes avec des capacités d’interception du trafic et de vol d’identifiants d’utilisateurs sur plus de 170 sites, tout en se présentant comme outil de test de vitesse réseau.

Aflac a confirmé une violation de données en juin ayant exposé les informations personnelles d’environ 23 millions de personnes, incluant clients, employés et agents, et propose deux ans de services de protection d’identité après une réponse rapide sans arrêt de ses systèmes.

Le gang de rançongiciel Clop a dérobé les données de près de 3,5 millions d’étudiants, employés et fournisseurs de l’University of Phoenix après une intrusion dans le réseau de l’établissement en août, compromettant massivement l’écosystème universitaire.

Une base de données contenant les informations de plus de 2,3 millions d’abonnés de WIRED a été publiée sur le BreachForums relancé, une société de cybersécurité confirmant l’authenticité des données dans le cadre supposé d’une attaque plus vaste contre Condé Nast pouvant toucher jusqu’à 40 millions d’enregistrements.

La découverte d’extensions Google Chrome capables de siphonner des identifiants sur plus de 170 sites s’ajoute à une série de compromissions massives touchant assurances, universités, industrie et médias. Aflac reconnaît l’exposition de plus de 22 millions de dossiers sensibles, tandis que Clop cible l’University of Phoenix et que l’INC Ransomware revendique 3,5 téraoctets de données chez Wall Street English. Le secteur de l’éducation est également frappé en Australie avec la fuite de données historiques de 27 500 personnes à l’University of Sydney. Dans le même temps, WIRED et sa maison mère Condé Nast voient des millions d’enregistrements apparaître sur BreachForums, NASA ferait face à la divulgation de données de téléradiologie, et Nissan subit indirectement la brèche de Red Hat, alors qu’Everest viserait plus d’un téraoctet de données Chrysler.

