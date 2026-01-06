Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 6 jan 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Ubisoft a confirmé la compromission de Rainbow Six Siege, avec prise de contrôle de fonctions critiques (bannissement d’utilisateurs, déblocage d’objets) et distribution de 2 milliards de crédits virtuels, entraînant l’arrêt des serveurs et du marché intégré.

Un acteur se présentant sous le pseudonyme « victim » revendique une fuite massive de données chez Tokyo FM Broadcasting au Japon, une intrusion observée le 1er janvier 2025 qui aurait exposé les informations personnelles de millions de personnes.

Le groupe Transparent Tribe mène une nouvelle campagne contre des entités gouvernementales, académiques et stratégiques indiennes, en utilisant un cheval de Troie d’accès à distance diffusé via un fichier de raccourci Windows déguisé en document PDF légitime.

Une campagne d’extensions malveillantes de navigateur, surnommée The Zoom Stealer, a révélé l’activité de réunions d’entreprise de plus de 2,2 millions d’utilisateurs, au sein d’un écosystème opéré par l’acteur chinois DarkSpectre lié aux campagnes GhostPoster et ShadyPanda.

La compromission de Rainbow Six Siege, avec distribution massive de crédits virtuels et arrêt complet des serveurs, illustre l’ampleur des dégâts possibles sur des plateformes en ligne fortement monétisées. En parallèle, la revendication d’une fuite de données visant Tokyo FM Broadcasting et les nouvelles offensives de Transparent Tribe contre des institutions indiennes confirment la pression persistante sur les acteurs médiatiques et gouvernementaux. Les extensions malveillantes associées à DarkSpectre s’inscrivent dans cette dynamique, tout comme le détournement de l’extension Trust Wallet ou l’attaque contre Unleash Protocol ciblant les cryptoactifs. Le retour de Careto, l’abus de Connected Agents dans Copilot Studio, le filtrage massif de fraude par U Mobile, l’exploitation d’Adobe ColdFusion et le rançongiciel contre Oltenia Energy Complex complètent un paysage marqué par la sophistication et la diversité des menaces.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Un fournisseur d'énergie roumain victime d'une attaque de ransomware Gentlemen Le complexe énergétique Oltenia (Complexul Energetic Oltenia), le plus grand producteur d'énergie à base de charbon de Roumanie, a été victime d'une attaque de ransomware le deuxième jour de Noël, paralysant son infrastructure informatique.