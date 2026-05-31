Cybersécurité : les 9 actualités majeures du 31 mai 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine SentinelOne a attribué à Fast16, malware apparu dans les fuites ShadowBrokers, une campagne de sabotage dès 2005 visant des logiciels de calcul de haute précision, en corrompant discrètement des opérations pour altérer des résultats scientifiques et industriels.

Les Pays-Bas ont bloqué l’acquisition de Solvinity par Kyndryl (environ 100 M€), afin d’éviter que les données du système d’identité numérique DigiD ne deviennent accessibles aux autorités américaines via le CLOUD Act, à l’heure où Bruxelles prépare son paquet « souveraineté technologique ».

Le Silent Ransom Group continue de cibler les cabinets d’avocats américains, en combinant hameçonnage téléphonique et intrusions physiques : des imposteurs se présentent comme un support informatique, branchent leurs clés USB sur les postes, copient des fichiers sensibles puis exigent une rançon via un site de fuite de données.

Avant la Coupe du monde 2026, le FBI alerte sur des centaines de faux sites imitant fifa.com, certains opérés par le groupe Ghost Stadium avec plus de 300 clones, pour vendre de faux billets, diffuser des offres frauduleuses et collecter massivement données personnelles et bancaires.

Les incidents de la semaine rappelle la vulnérabilité de certaines infrastructures critiques, qu’il s’agisse de systèmes industriels sabotables en profondeur, d’identités numériques nationales menacées par des cadres juridiques extraterritoriaux, de données juridiques siphonnées par des intrusion physique ou des arnaques qui fleurissent à l’aube d’un événement sportif mondial via des campagnes de phishing industrielles, toutes reposant sur la confiance dans des services en apparence légitimes.

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La sélection des 9 actualités à retenir cette semaine

Fast16 : Logiciel malveillant pré-Stuxnet ciblant les logiciels d’ingénierie de précision Fast16 est un logiciel malveillant antérieur à Stuxnet qui altère des logiciels de précision et se propage. Des éléments suggèrent un lien avec des opérations américaines lors des premières cyber-tensions. SentinelOne a découvert Fast16, un logiciel de… Lire la suite

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