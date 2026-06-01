Vulnérabilités : les 15 alertes critiques du 1 juin 2026

Voici la revue hebdomadaire des vulnérabilités critiques signalées et des mesures proposées par les éditeurs pour y remédier.

Faits marquants de la semaine Un chercheur a publié sans préavis le détail de six vulnérabilités non corrigées dans des composants Windows, dont Defender et BitLocker, avec code d’exploitation à l’appui ; trois failles (BlueHammer, RedSun, UnDefend) sont déjà exploitées.

GitHub a corrigé début mars une vulnérabilité critique d’exécution de code à distance qui aurait pu permettre à des attaquants d’accéder à des millions de dépôts privés hébergés sur la plateforme de développement.

Une équipe de recherche a identifié une vulnérabilité de prise de contrôle de compte dans l’outil open source de gestion d’appels à communications Pretalx, permettant à un attaquant de manipuler l’acceptation des propositions de conférences.

Une société de forensique numérique italienne a documenté une campagne de prise de contrôle de comptes WhatsApp sur iPhone via une chaîne d’attaque « zéro‑clic » exploitant des failles d’iOS 16 et de WhatsApp, utilisée pour envoyer de fausses demandes d’argent.

Les incidents de la semaine soulignent la criticité des plateformes logicielles au cœur des usages numériques : publication non coordonnée de failles Windows déjà exploitées, vulnérabilité GitHub menaçant des dépôts privés, compromission de Pretalx et attaque zéro‑clic sur WhatsApp. Au‑delà de la diversité des cibles, le point commun est l’exploitation directe de défauts applicatifs pour prendre le contrôle de comptes et de référentiels centraux.

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La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Des clients HP signalent que des mises à jour du BIOS diffusées via Windows Update rendent leurs ordinateurs portables haut de gamme inutilisables. Parmi les appareils concernés figurent le ZBook Ultra G1a, une station de travail mobile… Lire la suite

Une faille critique dans CrowdStrike LogScale permet aux attaquants d'accéder aux fichiers CrowdStrike a corrigé la vulnérabilité CVE-2026-40050 dans LogScale auto-hébergé, une faille critique permettant l'accès non authentifié à des fichiers via une traversée de répertoire. CrowdStrike a récemment divulgué une vulnérabilité critique, référencée CVE-2026-40050, affectant son produit LogScale… Lire la suite