Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.
Faits marquants de la semaine
- Sur Instagram, un dirigeant annonce que les contenus générés par intelligence artificielle devraient dépasser les images réelles et propose de « fingerprinter » les médias authentiques via une signature cryptographique intégrée aux appareils photo, face à l’échec des simples filigranes.
- Les autorités françaises enquêtent sur des deepfakes sexuels non consentis générés avec Grok sur X, impliquant des centaines de femmes et mineures, avec intégration au dossier cybercrime déjà ouvert et reconnaissance par xAI de cas concernant des mineurs.
- OpenAI renforce la sécurité de ChatGPT Atlas, son agent web, en déployant un modèle entraîné de manière antagoniste et de nouveaux garde-fous pour contrer les attaques de type injection de requêtes visant à manipuler le comportement de l’agent.
- À Berkeley, un collectif de chercheurs en sûreté de l’intelligence artificielle alerte sur des scénarios de dictatures algorithmiques et de coups d’État robotisés, dénonçant des incitations financières jugées excessives et une culture de travail minimisant les risques catastrophiques.
La généralisation rapide de l’intelligence artificielle restructure à la fois les usages numériques, les menaces et les réponses réglementaires. Sur les réseaux sociaux, l’explosion des contenus synthétiques pousse un grand acteur à envisager la traçabilité cryptographique des images réelles, tandis qu’une enquête française cible des deepfakes sexuels produits avec Grok sur X. En parallèle, OpenAI renforce la protection de ChatGPT Atlas contre les manipulations par injection de requêtes, alors que des chercheurs détaillent un kit de phishing « Mycelial Mage » visant les comptes Microsoft Outlook.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine
Le directeur d'Instagram : L'IA est tellement omniprésente qu'« il sera plus pratique d'identifier les vrais médias que les faux ».
Nul n'ignore que le contenu généré par l'IA a envahi nos réseaux sociaux en 2025. Aujourd'hui, Adam Mosseri, le PDG d'Instagram, a clairement indiqué s'attendre à ce que le contenu généré par l'IA supplante les images non… Lire la suite
Les autorités françaises enquêtent sur l'IA qui « déshabille » les deepfakes sur X
La France va enquêter sur les deepfakes à caractère sexuel générés par intelligence artificielle et créés avec Grok sur la plateforme X, après que des centaines de femmes et d'adolescentes ont signalé la diffusion en ligne d'images… Lire la suite
OpenAI renforce la sécurité de ChatGPT Atlas pour bloquer les attaques par injection de prompts
OpenAI a déployé une importante mise à jour de sécurité pour ChatGPT Atlas, son agent d'IA basé sur navigateur, intégrant des défenses avancées contre les attaques par injection de prompts. Cette mise à jour introduit un modèle… Lire la suite
Les « Cassandres » de l'IA se réunissent pour prédire l'apocalypse
Des chercheurs en sécurité estiment que des récompenses financières excessives et une culture du travail irresponsable ont conduit certains à ignorer un risque catastrophique pour la vie humaine. De l'autre côté de la baie de San Francisco,… Lire la suite
L’intelligence artificielle en Suisse : les nouveautés en 2026
Améliorations apportées au modèle suisse d'IA Apertus, IA générative dans les hôpitaux et priorité donnée à la souveraineté technologique : en 2026, l'intelligence artificielle continuera de transformer la Suisse. Dès 2026, l'IA générative s'étendra à de nouveaux domaines… Lire la suite
Bilan 2025 pour la technologie et l'IA
2025 a été l'année où la technologie a cessé d'être une promesse pour l'avenir et est devenue une réalité incontournable. Ce qui avait commencé deux ans auparavant comme une vague d'innovations en intelligence artificielle générative et en… Lire la suite
Comment l'IA a rendu les arnaques plus convaincantes en 2025
Ce blog fait partie d'une série consacrée aux menaces nouvelles ou en évolution rapide qui pèsent sur la sécurité des consommateurs. Il s'intéresse ici à l'utilisation de l'IA pour concevoir des campagnes plus réalistes, accélérer l'ingénierie sociale… Lire la suite
Un kit de phishing basé sur l'IA cible les utilisateurs de Microsoft pour le vol d'identifiants.
Des chercheurs en sécurité ont mis au jour un kit de phishing sophistiqué en espagnol ciblant les utilisateurs de Microsoft Outlook, révélant ce qui semble être une opération coordonnée de vol d'identifiants avec un développement de code… Lire la suite
