Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Sur Instagram, un dirigeant annonce que les contenus générés par intelligence artificielle devraient dépasser les images réelles et propose de « fingerprinter » les médias authentiques via une signature cryptographique intégrée aux appareils photo, face à l’échec des simples filigranes.

Les autorités françaises enquêtent sur des deepfakes sexuels non consentis générés avec Grok sur X, impliquant des centaines de femmes et mineures, avec intégration au dossier cybercrime déjà ouvert et reconnaissance par xAI de cas concernant des mineurs.

OpenAI renforce la sécurité de ChatGPT Atlas, son agent web, en déployant un modèle entraîné de manière antagoniste et de nouveaux garde-fous pour contrer les attaques de type injection de requêtes visant à manipuler le comportement de l’agent.

À Berkeley, un collectif de chercheurs en sûreté de l’intelligence artificielle alerte sur des scénarios de dictatures algorithmiques et de coups d’État robotisés, dénonçant des incitations financières jugées excessives et une culture de travail minimisant les risques catastrophiques.

La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

