Fuites de données : les 8 incidents majeurs au 8 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine L’Agence spatiale européenne a confirmé l’intrusion d’attaquants sur des serveurs hébergés en dehors de son réseau interne, contenant des informations présentées comme non classifiées liées à des activités d’ingénierie collaborative.

Korean Air a signalé une violation de données touchant des milliers d’employés, après le piratage de son prestataire Korean Air Catering & Duty-Free, fournisseur de restauration à bord et ancienne filiale de la compagnie.

Un pirate affirme avoir compromis une base d’utilisateurs de Condé Nast, publié plus de 2,3 millions d’enregistrements comprenant coordonnées personnelles et menace d’exposer 40 millions de profils supplémentaires liés à d’autres titres du groupe.

Tokyo FM enquête sur des allégations de vol massif d’informations portant sur 3 millions d’enregistrements, le média examinant la nature exacte des données compromises et l’ampleur réelle de la fuite potentielle.

La multiplication des fuites d’informations personnelles dans des secteurs variés met en lumière la dépendance aux prestataires et aux écosystèmes numériques élargis. De l’Agence spatiale européenne à Korean Air, les intrusions ciblent autant des serveurs externes que des filiales et fournisseurs. Les médias ne sont pas épargnés, avec Condé Nast et Tokyo FM confrontés à des revendications de compromission portant sur des millions d’enregistrements. Le secteur de la santé, avec Covenant Health, et l’industrie technologique, avec les revendications du groupe Everest visant ASUS, illustrent l’ampleur des exfiltrations. Parallèlement, les campagnes d’extensions malveillantes attribuées à DarkSpectre et l’incident chez un cabinet d’avocats de Goldman Sachs soulignent l’exposition croissante via des tiers.

La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

Le piratage de Condé Nast expose les données de 40 millions d'utilisateurs Une fuite de données chez le groupe de presse Condé Nast aurait touché des millions d'utilisateurs. C'est ce que révèle un article publié mardi 30 décembre par Ars Technica, une publication de Condé Nast. Selon cet article,… Lire la suite