Cybersécurité : les 12 actualités majeures du 11 jan 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Une fuite de données liée à une exposition de l’interface de programmation d’Instagram en 2024 aurait dévoilé des informations sensibles de 17,5 millions d’utilisateurs, désormais en vente sur le dark web et déjà associées à des vagues de demandes de réinitialisation de mot de passe.

Un hacker déguisé en Pink Ranger a mis hors ligne en direct sur scène plusieurs sites de groupuscules suprémacistes blancs, transformant une performance publique en opération de démantèlement ciblé d’infrastructures web extrémistes.

Un membre du gouvernement suisse dénonce les opérations d’influence russes, citant une vidéo manipulée tournée à Genève diffusée de manière coordonnée sur sept plateformes et l’activisme intensif de Russia Today et Pravda dans le pays.

Jaguar Land Rover révèle qu’une cyberattaque survenue en septembre 2025 a provoqué un effondrement de 43% de ses volumes de ventes en gros au troisième trimestre, illustrant l’impact opérationnel direct d’un incident numérique majeur sur une chaîne industrielle.

La fuite massive de données touchant 17,5 millions de comptes Instagram, l’attaque ayant fait chuter de 43% les volumes de Jaguar Land Rover et l’exploitation d’anciennes failles de contrat intelligent contre le token Truebit qui a perdu 99% de sa valeur illustrent les vrais impacts financiers des incidents et cyberattaques. Parallèlement, il est à relever l’attaque d’un(e) hacker s’en prenant en direct à des sites suprémacistes. La Suisse mentionne aussi les efforts de désinformation russes qui perdurent depuis des années. Sur le terrain technique, il est mentionné l’exploitation de vieilles failles VMware ESXi, le rappel de passeports irlandais, l’abandon du POP3 par Gmail, l’essor de LockBit 5.0 et le sabotage du réseau électrique de Berlin.

La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

