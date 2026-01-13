Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 13 jan 2026

Photographie d'illustration pour la veille cyberattaque : une silhouette portant un sweat à capuche noir est assise de dos devant plusieurs écrans d'ordinateur affichant du code vert complexe et des données. L'environnement est une salle serveur sombre, éclairée par les lueurs bleues des écrans et des lumières oranges en arrière-plan, évoquant un hacker ou un analyste en action.
Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine

  • Une campagne ClickFix cible le secteur hôtelier européen via de faux e‑mails de réservation Booking.com renvoyant vers un clone parfait du site, qui affiche un faux écran bleu Windows et pousse les employés à exécuter manuellement une commande PowerShell malveillante.
  • Un groupe criminel identifié comme Black Cat mène une campagne de référencement malveillant, positionnant de faux sites de téléchargement de logiciels populaires en tête des résultats de recherche afin d’y diffuser un porte-dérobée chargé de voler des données sensibles.
  • Le FBI alerte sur des acteurs nord-coréens soutenus par l’État, attribués au groupe Kimsuky, qui insèrent des codes QR piégés dans des messages ciblés pour compromettre des centres de recherche, institutions académiques et organismes gouvernementaux aux États-Unis et à l’étranger.
  • Un attaquant a exploité une faille dans un ancien smart contrat du projet Truebit, lui permettant d’acheter des jetons TRU gratuitement, de les revendre pour extraire 8 535 ethers, provoquant un effondrement de 99,9 % du cours du token.

Les incidents recensés illustrent la sophistication croissante des vecteurs d’accès initial, qu’il s’agisse de clones de sites de réservation, de faux téléchargements logiciels ou de codes QR malveillants, tandis que l’exploitation d’un contrat intelligent défaillant dans l’écosystème Truebit rappelle qu’une vulnérabilité logique peut suffire à provoquer un choc financier massif.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

L'attaque ClickFix utilise de faux écrans bleus de la mort (BSOD) Windows pour diffuser des logiciels malveillants.

L'attaque ClickFix utilise de faux écrans bleus de la mort (BSOD) Windows pour diffuser des logiciels malveillants.

www.bleepingcomputer.com

Une nouvelle campagne d'ingénierie sociale de ClickFix cible le secteur de l'hôtellerie en Europe, utilisant de faux écrans bleus de la mort (BSOD) Windows pour inciter les utilisateurs à compiler et exécuter manuellement un logiciel malveillant sur… Lire la suite

Black Cat à l'origine d'une campagne de logiciels malveillants ciblant les recherches de logiciels populaires pour le référencement naturel

Black Cat à l'origine d'une campagne de logiciels malveillants ciblant les recherches de logiciels populaires pour le référencement naturel

thehackernews.com

Un groupe de cybercriminels connu sous le nom de Black Cat est accusé d'avoir mené une campagne de manipulation des résultats de recherche (SEO) utilisant des sites frauduleux faisant la promotion de logiciels populaires afin d'inciter les… Lire la suite

Le FBI met en garde contre les pirates informatiques nord-coréens qui utilisent des codes QR malveillants dans des attaques de phishing ciblées.

Le FBI met en garde contre les pirates informatiques nord-coréens qui utilisent des codes QR malveillants dans des attaques de phishing ciblées.

thehackernews.com

Le FBI a publié jeudi un avertissement concernant des acteurs malveillants parrainés par l'État nord-coréen qui utilisent des codes QR malveillants dans des campagnes d'hameçonnage ciblées visant des entités du pays. « Depuis 2025, les acteurs de Kimsuky… Lire la suite

Le token Truebit s'effondre de 99,9 % après qu'un pirate a dérobé 26,6 millions de dollars en ether.

Le token Truebit s'effondre de 99,9 % après qu'un pirate a dérobé 26,6 millions de dollars en ether.

www.coindesk.com

L'attaque a exploité une faille dans un ancien contrat intelligent, permettant à l'attaquant d'acheter des TRU gratuitement et de les revendre pour en extraire de l'ether. Lire la suite

Le cheval de Troie bancaire Astaroth se propage au Brésil via un ver WhatsApp

Le cheval de Troie bancaire Astaroth se propage au Brésil via un ver WhatsApp

securityaffairs.com

Un ver WhatsApp a propagé le cheval de Troie bancaire Astaroth au Brésil en envoyant automatiquement des messages malveillants aux contacts des victimes. Astaroth, un logiciel malveillant bancaire brésilien actif depuis longtemps, a évolué dans le cadre… Lire la suite

De nouveaux pirates informatiques liés à la Chine infiltrent les réseaux de télécommunications en exploitant des failles de sécurité des périphériques de périphérie.

De nouveaux pirates informatiques liés à la Chine infiltrent les réseaux de télécommunications en exploitant des failles de sécurité des périphériques de périphérie.

www.bleepingcomputer.com

Un acteur malveillant sophistiqué, utilisant des logiciels malveillants basés sur Linux pour cibler les fournisseurs de télécommunications, a récemment étendu ses opérations à des organisations d'Europe du Sud-Est. […] Lire la suite

Le ransomware Black Shrantac frappe l'autorité des eaux du Pérou et Schneider.

Le ransomware Black Shrantac frappe l'autorité des eaux du Pérou et Schneider.

dailydarkweb.net

Le groupe de ransomware Black Shrantac affirme avoir piraté plusieurs organisations et les a listées sur son site de fuites du dark web. La dernière liste des victimes présumées publiée par le groupe comprend : Autorité nationale de… Lire la suite

Un criminel, 50 organisations piratées, et tout cela parce que l'authentification multifacteur n'était pas activée.

Un criminel, 50 organisations piratées, et tout cela parce que l'authentification multifacteur n'était pas activée.

go.theregister.com

Des criminels ont utilisé un voleur d'informations pour obtenir des identifiants cloud. Si vous refusez l'authentification multifacteur (MFA), les conséquences peuvent être désastreuses. Des données sensibles appartenant à une cinquantaine d'entreprises internationales sont mises en vente –… Lire la suite

Le botnet Kimwolf exploite des proxys résidentiels pour détourner plus de 2 millions d'appareils Android.

Le botnet Kimwolf exploite des proxys résidentiels pour détourner plus de 2 millions d'appareils Android.

securityaffairs.com

Le botnet Kimwolf a infecté plus de 2 millions d'appareils Android, se propageant principalement via des réseaux proxy résidentiels, selon les chercheurs. Le botnet Kimwolf a compromis plus de 2 millions d'appareils Android, se propageant principalement via… Lire la suite

Taïwan affirme que les attaques chinoises contre son secteur énergétique ont décuplé.

Taïwan affirme que les attaques chinoises contre son secteur énergétique ont décuplé.

www.bleepingcomputer.com

Le Bureau de la sécurité nationale de Taïwan affirme que les attaques chinoises contre le secteur énergétique du pays ont décuplé en 2025 par rapport à l'année précédente. […] Lire la suite

Des pirates informatiques proches de la Russie utilisent Viber pour cibler l'armée et le gouvernement ukrainiens.

Des pirates informatiques proches de la Russie utilisent Viber pour cibler l'armée et le gouvernement ukrainiens.

thehackernews.com

Le groupe de menaces UAC-0184, lié à la Russie, a été observé ciblant des entités militaires et gouvernementales ukrainiennes en utilisant la plateforme de messagerie Viber pour diffuser des archives ZIP malveillantes. Cette organisation a poursuivi ses… Lire la suite

Cette veille vous est utile ?
Offrez un café pour soutenir le serveur (et le rédacteur).

☕ Je soutiens DCOD
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Hacking et Cybersécurité Mégapoche pour les Nuls

Protéger-vous des hackers en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions et mettez en place une stratégie de cybersécurité dans votre entreprise grâce à ce livre 2 en 1.

📘 Voir sur Amazon
Ethical Hacking

Sécurité informatique - Ethical Hacking

Ce livre a pour objectif d'initier le lecteur aux techniques des attaquants pour lui apprendre comment se défendre. Cette nouvelle édition tient compte de l'actualité en matière de sécurité informatique et voit l'apparition de trois nouveaux chapitres qui traitent de la sécurité des mobiles, des voitures connectées et de l'étude des malwares.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Vous êtes-vous déjà demandé comment les hackers parviennent à pénétrer des systèmes apparemment sécurisés ? Pourquoi entendons-nous tant parler des botnets et que peuvent-ils vraiment faire ? Et qu'en est-il de ce fameux quantum computing qui menace de bouleverser la cryptographie ?

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Offrir un café