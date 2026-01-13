Cyberattaques : les 11 incidents majeurs du 13 jan 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Une campagne ClickFix cible le secteur hôtelier européen via de faux e‑mails de réservation Booking.com renvoyant vers un clone parfait du site, qui affiche un faux écran bleu Windows et pousse les employés à exécuter manuellement une commande PowerShell malveillante.

Un groupe criminel identifié comme Black Cat mène une campagne de référencement malveillant, positionnant de faux sites de téléchargement de logiciels populaires en tête des résultats de recherche afin d’y diffuser un porte-dérobée chargé de voler des données sensibles.

Le FBI alerte sur des acteurs nord-coréens soutenus par l’État, attribués au groupe Kimsuky, qui insèrent des codes QR piégés dans des messages ciblés pour compromettre des centres de recherche, institutions académiques et organismes gouvernementaux aux États-Unis et à l’étranger.

Un attaquant a exploité une faille dans un ancien smart contrat du projet Truebit, lui permettant d’acheter des jetons TRU gratuitement, de les revendre pour extraire 8 535 ethers, provoquant un effondrement de 99,9 % du cours du token.

Les incidents recensés illustrent la sophistication croissante des vecteurs d’accès initial, qu’il s’agisse de clones de sites de réservation, de faux téléchargements logiciels ou de codes QR malveillants, tandis que l’exploitation d’un contrat intelligent défaillant dans l’écosystème Truebit rappelle qu’une vulnérabilité logique peut suffire à provoquer un choc financier massif.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

Le cheval de Troie bancaire Astaroth se propage au Brésil via un ver WhatsApp Un ver WhatsApp a propagé le cheval de Troie bancaire Astaroth au Brésil en envoyant automatiquement des messages malveillants aux contacts des victimes. Astaroth, un logiciel malveillant bancaire brésilien actif depuis longtemps, a évolué dans le cadre… Lire la suite

Le ransomware Black Shrantac frappe l'autorité des eaux du Pérou et Schneider. Le groupe de ransomware Black Shrantac affirme avoir piraté plusieurs organisations et les a listées sur son site de fuites du dark web. La dernière liste des victimes présumées publiée par le groupe comprend : Autorité nationale de… Lire la suite