IA & Cybersécurité : les 10 actus clés du 14 jan 2026

Faits marquants de la semaine Des chercheurs en sécurité ont identifié deux extensions malveillantes sur le Chrome Web Store, utilisées par plus de 900 000 internautes, qui exfiltrent les conversations ChatGPT et DeepSeek ainsi que des données de navigation vers des serveurs contrôlés par les attaquants.

Des acteurs malveillants recherchent systématiquement des serveurs mandataires mal configurés afin d’obtenir un accès détourné à des services commerciaux de grands modèles de langage, profitant de failles de configuration réseau plutôt que d’exploits logiciels.

Un juge fédéral américain a ordonné à OpenAI de fournir 20 millions de journaux de conversations ChatGPT anonymisées dans le cadre d’un litige majeur sur le droit d’auteur, rejetant l’argument selon lequel les préoccupations de confidentialité devraient limiter cette divulgation.

Microsoft teste une nouvelle politique permettant aux administrateurs informatiques de désinstaller l’assistant numérique Copilot alimenté par l’intelligence artificielle sur les appareils gérés, ouvrant la voie à un contrôle plus fin du déploiement de ces fonctionnalités.

Les incidents récents dessinent une tension croissante autour des usages des grands modèles de langage : détournement de conversations et d’accès à des services payants, demandes judiciaires massives de logs anonymisés et expérimentation de mécanismes de désactivation d’assistants intégrés. Entre exploitation malveillante, contraintes réglementaires et contrôle opérationnel, la donnée générée par l’intelligence artificielle devient simultanément cible, preuve et variable d’ajustement.

