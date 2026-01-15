Fuites de données : les 15 incidents majeurs au 15 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Une base décrite comme un « kit de doxxing » expose les données de 17,5 millions de comptes Instagram, avec adresses physiques liées aux identifiants, vendues par lots sur des forums criminels.

Elite Auto, spécialiste français de la vente de véhicules, voit une base d’environ 1 million de fiches clients publiée sur un forum, incluant identités complètes, coordonnées postales et détails précis des voitures achetées.

L’Agence spatiale européenne confirme un nouveau piratage majeur, avec 500 Go de fichiers dérobés en deux semaines et l’ouverture d’une enquête pénale contre les auteurs de cette fuite massive.

Ledger signale à certains clients l’exposition de leurs données personnelles après le piratage du prestataire de paiement Global-e, illustrant l’impact en chaîne des failles chez les fournisseurs tiers.

La semaine est marquée par une série de fuites massives de données touchant réseaux sociaux, industrie automobile, organisme spatial et acteurs de la cryptomonnaie, avec une même logique d’industrialisation : bases complètes revendues ou publiées sur des forums criminels, parfois via prestataires tiers, transformant des informations d’apparence banale en outils structurés de traque, d’extorsion et de ciblage d’utilisateurs à forte valeur.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info. Ou suivez le flux temps réel Telegram Discord

La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

Fuite de données chez Elite Auto : 1 million d'enregistrements clients exposés Elite Auto, une entreprise française spécialisée dans la vente et la revente de voitures, aurait été victime d'une piratage suite à une fuite de données sur un forum de cybercriminalité. Des individus malveillants ont partagé publiquement une… Lire la suite

La Nouvelle-Zélande ordonne une enquête sur la cyberattaque contre ManageMyHealth Le gouvernement est « extrêmement » préoccupé par la violation de données qui pourrait affecter plus de 100 000 patients. Le ministre néo-zélandais de la Santé, Simeon Brown, a ordonné une enquête sur la cyberattaque ayant touché ManageMyHealth,… Lire la suite