Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 18 jan 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Plus de 4,7 millions de comptes détenus par des Australiens identifiés comme ayant moins de 16 ans ont été désactivés, supprimés ou restreints sur Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok et Reddit après l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre.

L’Iran a déployé depuis le 8 janvier des brouilleurs GPS militaires qui dégradent jusqu’à 80 % les performances de Starlink, s’ajoutant à une coupure nationale d’internet ayant déconnecté 85 millions d’habitants et fait chuter le trafic de 98,5 % selon des mesures techniques.

La Chine a ordonné à ses entreprises d’abandonner les logiciels de cybersécurité de plus d’une douzaine de fournisseurs américains et israéliens, dont VMware, Palo Alto Networks, Fortinet, CrowdStrike, Check Point et CyberArk, invoquant le risque de fuite de données sensibles vers l’étranger.

Les prochains Jeux olympiques d’hiver dans les Alpes italiennes attirent déjà l’attention de groupes hacktivistes cherchant une audience de plusieurs milliards de personnes et de services de renseignement étrangers ciblant les personnalités présentes.

Les États instrumentalisent de plus en plus l’infrastructure numérique à des fins de contrôle stratégique, qu’il s’agisse de couper massivement la connectivité par brouillage satellitaire, de refaçonner le marché des logiciels de sécurité via des interdictions ciblées ou d’imposer aux plateformes sociales des restrictions drastiques sur certains publics, tandis que de grands événements sportifs deviennent des théâtres privilégiés pour opérations offensives et espionnage.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

L'Iran a paralysé Starlink et le reste du monde devrait s'inquiéter. L'Iran paralyse systématiquement Starlink, le service internet par satellite réputé quasi impossible à brouiller. Des brouilleurs GPS de qualité militaire, déployés depuis le 8 janvier, ont réduit les performances d'internet par satellite jusqu'à 80 % dans certaines… Lire la suite

Les Jeux olympiques d'hiver pourraient partager le podium avec les cyberattaquants Les prochains Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes italiennes attirent à la fois des hacktivistes cherchant à toucher des milliards de personnes et des cyberespions parrainés par des États ciblant les célébrités présentes. Lire la suite

Une faille de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement d'AWS CodeBuild a récemment mis en péril l'ensemble de la console AWS. Découvrez comment Wiz Research a identifié cette faille et comment Amazon a réagi pour éviter une crise… Lire la suite

Les agents d'IA deviennent des voies de contournement des autorisations. Il n'y a pas si longtemps, les agents d'IA étaient inoffensifs. Ils écrivaient des bouts de code, répondaient aux questions et aidaient les individus à gagner du temps. Puis les organisations ont vu plus grand. Au lieu… Lire la suite

Un investisseur allemand acquiert Threema Threema a un nouveau propriétaire : Comitis Capital. La société d’investissement allemande rachète l’entreprise suisse, réputée pour sa messagerie respectueuse de la vie privée, à Afinum. Pour les utilisateurs, rien ne change pour le moment. Lire la suite