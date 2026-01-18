Cybersécurité : les 13 actualités majeures du 18 jan 2026

Faits marquants de la semaine
- Plus de 4,7 millions de comptes détenus par des Australiens identifiés comme ayant moins de 16 ans ont été désactivés, supprimés ou restreints sur Twitch, Kick, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snap, X, TikTok et Reddit après l’entrée en vigueur de l’interdiction en décembre.
- L’Iran a déployé depuis le 8 janvier des brouilleurs GPS militaires qui dégradent jusqu’à 80 % les performances de Starlink, s’ajoutant à une coupure nationale d’internet ayant déconnecté 85 millions d’habitants et fait chuter le trafic de 98,5 % selon des mesures techniques.
- La Chine a ordonné à ses entreprises d’abandonner les logiciels de cybersécurité de plus d’une douzaine de fournisseurs américains et israéliens, dont VMware, Palo Alto Networks, Fortinet, CrowdStrike, Check Point et CyberArk, invoquant le risque de fuite de données sensibles vers l’étranger.
- Les prochains Jeux olympiques d’hiver dans les Alpes italiennes attirent déjà l’attention de groupes hacktivistes cherchant une audience de plusieurs milliards de personnes et de services de renseignement étrangers ciblant les personnalités présentes.
Les États instrumentalisent de plus en plus l’infrastructure numérique à des fins de contrôle stratégique, qu’il s’agisse de couper massivement la connectivité par brouillage satellitaire, de refaçonner le marché des logiciels de sécurité via des interdictions ciblées ou d’imposer aux plateformes sociales des restrictions drastiques sur certains publics, tandis que de grands événements sportifs deviennent des théâtres privilégiés pour opérations offensives et espionnage.
L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech
Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.
La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine
Plus de 4,7 millions de comptes de réseaux sociaux ont été bloqués suite à l'entrée en vigueur de l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, a déclaré le Premier ministre.
Des comptes ont été supprimés ou restreints sur Twitch, Kickstarter, YouTube, Threads, Facebook, Instagram, Snapchat, X, TikTok et Reddit dans le cadre d'une interdiction sans précédent au niveau mondial. Recevez nos dernières actualités par e-mail, via notre… Lire la suite
L'Iran a paralysé Starlink et le reste du monde devrait s'inquiéter.
L'Iran paralyse systématiquement Starlink, le service internet par satellite réputé quasi impossible à brouiller. Des brouilleurs GPS de qualité militaire, déployés depuis le 8 janvier, ont réduit les performances d'internet par satellite jusqu'à 80 % dans certaines… Lire la suite
La Chine interdit les logiciels de cybersécurité américains et israéliens en raison de préoccupations liées à la sécurité.
La Chine a ordonné à ses entreprises de cesser d'utiliser les logiciels de cybersécurité américains et israéliens, invoquant des raisons de sécurité nationale dans un contexte de tensions technologiques croissantes. Reuters a rapporté que la Chine avait… Lire la suite
Les Jeux olympiques d'hiver pourraient partager le podium avec les cyberattaquants
Les prochains Jeux olympiques d'hiver dans les Alpes italiennes attirent à la fois des hacktivistes cherchant à toucher des milliards de personnes et des cyberespions parrainés par des États ciblant les célébrités présentes. Lire la suite
Un détenteur de cryptomonnaies perd 283 millions de dollars suite à une escroquerie. Un individu se faisant passer pour le service client de son portefeuille numérique a perdu 283 millions de dollars.
Un détenteur de cryptomonnaies a perdu 282 millions de dollars en bitcoins et litecoins après qu'un escroc se soit fait passer pour un employé du service client du fabricant de portefeuilles matériels Trezor. Il a réussi à… Lire la suite
La Thaïlande introduit la vérification biométrique faciale pour lutter contre la fraude dans le secteur de la santé
Le gouvernement thaïlandais intègre la reconnaissance faciale au processus de vérification des patients dans le cadre de son programme de couverture sanitaire universelle (CSU). Les autorités affirment que cette mesure vise à endiguer la fraude, source de… Lire la suite
Le logiciel espion Predator démontre des capacités de dépannage et de contournement des chercheurs
D'après une étude publiée mercredi, les opérateurs du logiciel espion Predator sont capables d'identifier les raisons d'un échec d'infection, et cette technologie dispose de capacités de contournement de la détection plus sophistiquées qu'on ne le pensait. L'analyse… Lire la suite
Une panne chez Verizon perturbe le service mobile aux États-Unis, y compris certains appels d'urgence (911).
Une panne majeure du réseau Verizon a apparemment touché des clients à travers les États-Unis à partir de midi (heure de l'Est) mercredi. Les appels vers les clients Verizon depuis d'autres opérateurs pourraient également être affectés. Lire la suite
L'Inde exige que les plateformes de cryptomonnaies géolocalisent leurs clients et prennent un selfie pour prouver leur existence.
Le gouvernement indien, exaspéré par l'utilisation de la monnaie numérique pour financer des activités illégales, a mis à jour la réglementation applicable aux fournisseurs de services de cryptomonnaies dans le cadre de sa lutte contre la fraude,… Lire la suite
Comment deux caractères manquants ont failli compromettre AWS
Une faille de sécurité dans la chaîne d'approvisionnement d'AWS CodeBuild a récemment mis en péril l'ensemble de la console AWS. Découvrez comment Wiz Research a identifié cette faille et comment Amazon a réagi pour éviter une crise… Lire la suite
Les agents d'IA deviennent des voies de contournement des autorisations.
Il n'y a pas si longtemps, les agents d'IA étaient inoffensifs. Ils écrivaient des bouts de code, répondaient aux questions et aidaient les individus à gagner du temps. Puis les organisations ont vu plus grand. Au lieu… Lire la suite
Un investisseur allemand acquiert Threema
Threema a un nouveau propriétaire : Comitis Capital. La société d’investissement allemande rachète l’entreprise suisse, réputée pour sa messagerie respectueuse de la vie privée, à Afinum. Pour les utilisateurs, rien ne change pour le moment. Lire la suite
Instagram affirme que les comptes sont « sécurisés » après une vague de demandes suspectes de réinitialisation de mot de passe
Si vous avez récemment reçu de nombreuses demandes de réinitialisation de mot de passe d'Instagram, vous n'êtes pas seul. Malwarebytes, une société de logiciels antivirus, a initialement signalé une fuite de données révélant les informations sensibles de… Lire la suite
Des serveurs, des API et du temps.
DCOD est bénévole, mais l'hébergement a un coût. Participez aux frais techniques.