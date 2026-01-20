Cyberattaques : les 15 incidents majeurs du 20 jan 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine Un cyberattaque a forcé l’hôpital belge AZ Monica à arrêter l’ensemble de ses serveurs, entraînant l’annulation d’actes programmés et le transfert de patients critiques vers d’autres établissements pour maintenir la continuité des soins.

Un site militant de publication d’identités d’agents fédéraux, « ICE List », a été mis hors ligne après une attaque par déni de service distribué coordonnée, survenue peu après la diffusion de 4 500 noms liés à une fusillade.

Le groupe de cyberespionnage lié à la Russie APT28 a mené en 2025 des campagnes de vol d’identifiants visant des personnels de l’énergie, du nucléaire et des institutions de politique publique en Turquie, Europe, Macédoine du Nord et Ouzbékistan.

Un groupe soutenu par un État et suivi sous le nom « Kimsuky » a diffusé des courriels piégés contenant des codes QR malveillants, ciblant des agences gouvernementales américaines et étrangères, des organisations non gouvernementales et des établissements académiques.

Les incidents recensés confirment une montée en puissance des opérations ciblées combinant sabotage opérationnel, espionnage et pression politique, depuis la paralysie d’un hôpital belge et d’un site militant jusqu’aux campagnes sophistiquées de groupes APT russes et nord-coréens visant l’appropriation discrète d’identifiants au sein de secteurs stratégiques civils et gouvernementaux.

La sélection des 15 actualités à retenir cette semaine

L'hôpital belge AZ Monica ferme ses serveurs après une cyberattaque. L'hôpital belge AZ Monica a été contraint de fermer tous ses serveurs, d'annuler les interventions programmées et de transférer des patients en état critique plus tôt dans la journée en raison d'une cyberattaque. […] Lire la suite

Un enregistreur de frappe cible plus de 200 000 employés d'une grande banque américaine Mise à jour du 15 janvier : le logiciel malveillant semble avoir été supprimé. Il est resté actif pendant environ 18 heures. Sansec a détecté un enregistreur de frappe sur la boutique en ligne pour employés de l’une des… Lire la suite

Découverte d'une faille de sécurité sans clic ciblant les appareils Google Pixel 9 Des chercheurs en sécurité de Google Project Zero ont révélé une chaîne d'exploitation complète, fonctionnant sans intervention de l'utilisateur, affectant les smartphones Google Pixel 9. Cette chaîne exploite des vulnérabilités dans le décodeur audio Dolby et le… Lire la suite

Une attaque de ransomware a perturbé les opérations du conglomérat sud-coréen Kyowon. Le conglomérat sud-coréen Kyowon a confirmé avoir été victime d'une attaque de ransomware qui a perturbé ses opérations et pourrait avoir exposé des données clients. Le groupe Kyowon est un important conglomérat sud-coréen aux activités diversifiées, notamment… Lire la suite