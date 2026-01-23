Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 23 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Dans le cadre d’Operation Endgame, la police néerlandaise a arrêté à l’aéroport de Schiphol un individu présenté comme l’opérateur du service AVCheck, cible d’une offensive mondiale contre les services liés aux malwares et la cybercriminalité.

La Cour d’appel d’Amsterdam a condamné un ressortissant néerlandais de 44 ans à sept ans de prison pour plusieurs infractions, dont le piratage informatique et une tentative d’extorsion visant notamment les ports de Rotterdam et d’Anvers.

Les forces de l’ordre en Ukraine et en Allemagne ont confirmé l’identité du chef du gang de rançongiciel Black Basta, désormais inscrit sur les listes de personnes recherchées par Europol et Interpol via une « notice rouge ».

En Espagne, une opération conjointe de la police nationale, des autorités bavaroises et d’Europol a conduit à l’arrestation de 34 suspects du réseau Black Axe, accusé de fraudes estimées à plus de 5,93 millions d’euros et de recrutement de « mules » financières vulnérables.

Les développements de la semaine notent une offensive coordonnée des autorités contre des structures criminelles hautement organisées, qu’il s’agisse de services de malwares, de gangs de rançongiciel comme Black Basta ou de réseaux transnationaux tels que Black Axe, avec à la clé arrestations ciblées, notices internationales, gel d’avoirs et coopération policière approfondie entre plusieurs pays européens.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

