Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 23 jan 2026

- Dans le cadre d’Operation Endgame, la police néerlandaise a arrêté à l’aéroport de Schiphol un individu présenté comme l’opérateur du service AVCheck, cible d’une offensive mondiale contre les services liés aux malwares et la cybercriminalité.
- La Cour d’appel d’Amsterdam a condamné un ressortissant néerlandais de 44 ans à sept ans de prison pour plusieurs infractions, dont le piratage informatique et une tentative d’extorsion visant notamment les ports de Rotterdam et d’Anvers.
- Les forces de l’ordre en Ukraine et en Allemagne ont confirmé l’identité du chef du gang de rançongiciel Black Basta, désormais inscrit sur les listes de personnes recherchées par Europol et Interpol via une « notice rouge ».
- En Espagne, une opération conjointe de la police nationale, des autorités bavaroises et d’Europol a conduit à l’arrestation de 34 suspects du réseau Black Axe, accusé de fraudes estimées à plus de 5,93 millions d’euros et de recrutement de « mules » financières vulnérables.
Les développements de la semaine notent une offensive coordonnée des autorités contre des structures criminelles hautement organisées, qu’il s’agisse de services de malwares, de gangs de rançongiciel comme Black Basta ou de réseaux transnationaux tels que Black Axe, avec à la clé arrestations ciblées, notices internationales, gel d’avoirs et coopération policière approfondie entre plusieurs pays européens.
Opération Endgame : La police néerlandaise arrête un opérateur présumé d'AVCheck
La police néerlandaise a arrêté à Schiphol le présumé opérateur d'AVCheck dans le cadre de l'opération Endgame, un effort mondial visant les services de logiciels malveillants et la cybercriminalité. Lire la suite
Un pirate informatique écope de sept ans de prison pour avoir piraté les ports de Rotterdam et d'Anvers.
La Cour d'appel d'Amsterdam a condamné un ressortissant néerlandais de 44 ans à sept ans de prison pour de multiples crimes, dont le piratage informatique et la tentative d'extorsion. […] Lire la suite
Le chef du gang Black Basta figure sur la liste rouge d'Interpol.
L'identité du chef du groupe de ransomware Black Basta a été confirmée par les forces de l'ordre ukrainiennes et allemandes, et l'individu a été ajouté à la liste des personnes recherchées par Europol et Interpol. […] Lire la suite
Opération ukraino-allemande visant Black Basta, dirigeant russe recherché
Les polices ukrainienne et allemande ont identifié des suspects liés à Black Basta et ont émis un avis de recherche international contre le chef présumé russe du groupe. Les polices ukrainienne et allemande ont perquisitionné des domiciles… Lire la suite
Europol et la police espagnole ont arrêté 34 personnes lors d'un coup de filet contre le réseau criminel Black Axe.
Europol a annoncé l'arrestation de 34 suspects, membres présumés du groupe Black Axe, en Espagne, lors d'une opération conjointe avec les forces de l'ordre espagnoles et européennes. Europol a annoncé l'arrestation de 34 suspects en Espagne, liés… Lire la suite
Microsoft perturbe une plateforme de cybercriminalité en tant que service liée à une fraude de 40 millions de dollars
Microsoft a récemment annoncé une action civile contre RedVDS, un important service de cybercriminalité responsable du vol de millions de dollars à des cibles de premier plan… Lire la suite
Un homme du sud de l'Utah condamné à 3 ans de prison pour une escroquerie par virement bancaire liée aux cryptomonnaies.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que l'inculpé avait escroqué des investisseurs pour près de 3 millions de dollars et qu'il dirigeait une entreprise de conversion d'espèces en cryptomonnaie sans licence… Lire la suite
Comment un jeune hacker a mis la main sur des données ultra sensibles du ministère de l’Intérieur
Un mois après une cyberattaque visant plusieurs systèmes informatiques du Ministère de l’Intérieur, l’heure est au retour d’expérience. Auditionné devant la commission des lois du Sénat, le ministre est revenu sur les circonstances de cette intrusion. Au… Lire la suite
Un ressortissant jordanien plaide coupable après avoir vendu, à son insu, à un agent du FBI l'accès à 50 réseaux d'entreprises.
Un ressortissant jordanien de 40 ans a plaidé coupable jeudi d'avoir agi comme intermédiaire en matière d'accès à Internet. Il aurait vendu l'accès à au moins 50 réseaux d'entreprises victimes, qu'il avait piratés en 2023 en exploitant… Lire la suite
Un suspect de « violence à des fins récréatives » arrêté en Irak, procédure d'extradition en cours
Des membres d'un gang « exploitaient systématiquement des enfants et des jeunes », selon la police. Un Suédois de 21 ans, accusé d'être un organisateur clé d'un réseau criminel de violence à la demande lié au réseau… Lire la suite
