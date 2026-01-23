Navigation
Les derniers articles
Suivez en direct

Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 23 jan 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Dans le cadre d’Operation Endgame, la police néerlandaise a arrêté à l’aéroport de Schiphol un individu présenté comme l’opérateur du service AVCheck, cible d’une offensive mondiale contre les services liés aux malwares et la cybercriminalité.
  • La Cour d’appel d’Amsterdam a condamné un ressortissant néerlandais de 44 ans à sept ans de prison pour plusieurs infractions, dont le piratage informatique et une tentative d’extorsion visant notamment les ports de Rotterdam et d’Anvers.
  • Les forces de l’ordre en Ukraine et en Allemagne ont confirmé l’identité du chef du gang de rançongiciel Black Basta, désormais inscrit sur les listes de personnes recherchées par Europol et Interpol via une « notice rouge ».
  • En Espagne, une opération conjointe de la police nationale, des autorités bavaroises et d’Europol a conduit à l’arrestation de 34 suspects du réseau Black Axe, accusé de fraudes estimées à plus de 5,93 millions d’euros et de recrutement de « mules » financières vulnérables.

Les développements de la semaine notent une offensive coordonnée des autorités contre des structures criminelles hautement organisées, qu’il s’agisse de services de malwares, de gangs de rançongiciel comme Black Basta ou de réseaux transnationaux tels que Black Axe, avec à la clé arrestations ciblées, notices internationales, gel d’avoirs et coopération policière approfondie entre plusieurs pays européens.

L'essentiel Cybersécurité, IA & Tech

Rejoignez la communauté. 3 fois par semaine, recevez l'analyse des tendances par Marc Barbezat. Pas de spam, juste de l'info.

Ou suivez le flux temps réel
Telegram Discord

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Opération Endgame : La police néerlandaise arrête un opérateur présumé d'AVCheck

Opération Endgame : La police néerlandaise arrête un opérateur présumé d'AVCheck

hackread.com

La police néerlandaise a arrêté à Schiphol le présumé opérateur d'AVCheck dans le cadre de l'opération Endgame, un effort mondial visant les services de logiciels malveillants et la cybercriminalité. Lire la suite

Un pirate informatique écope de sept ans de prison pour avoir piraté les ports de Rotterdam et d'Anvers.

Un pirate informatique écope de sept ans de prison pour avoir piraté les ports de Rotterdam et d'Anvers.

www.bleepingcomputer.com

La Cour d'appel d'Amsterdam a condamné un ressortissant néerlandais de 44 ans à sept ans de prison pour de multiples crimes, dont le piratage informatique et la tentative d'extorsion. […] Lire la suite

Le chef du gang Black Basta figure sur la liste rouge d'Interpol.

Le chef du gang Black Basta figure sur la liste rouge d'Interpol.

www.bleepingcomputer.com

L'identité du chef du groupe de ransomware Black Basta a été confirmée par les forces de l'ordre ukrainiennes et allemandes, et l'individu a été ajouté à la liste des personnes recherchées par Europol et Interpol. […] Lire la suite

Opération ukraino-allemande visant Black Basta, dirigeant russe recherché

Opération ukraino-allemande visant Black Basta, dirigeant russe recherché

securityaffairs.com

Les polices ukrainienne et allemande ont identifié des suspects liés à Black Basta et ont émis un avis de recherche international contre le chef présumé russe du groupe. Les polices ukrainienne et allemande ont perquisitionné des domiciles… Lire la suite

Europol et la police espagnole ont arrêté 34 personnes lors d'un coup de filet contre le réseau criminel Black Axe.

Europol et la police espagnole ont arrêté 34 personnes lors d'un coup de filet contre le réseau criminel Black Axe.

securityaffairs.com

Europol a annoncé l'arrestation de 34 suspects, membres présumés du groupe Black Axe, en Espagne, lors d'une opération conjointe avec les forces de l'ordre espagnoles et européennes. Europol a annoncé l'arrestation de 34 suspects en Espagne, liés… Lire la suite

Microsoft perturbe une plateforme de cybercriminalité en tant que service liée à une fraude de 40 millions de dollars

Microsoft perturbe une plateforme de cybercriminalité en tant que service liée à une fraude de 40 millions de dollars

www.techspot.com

Microsoft a récemment annoncé une action civile contre RedVDS, un important service de cybercriminalité responsable du vol de millions de dollars à des cibles de premier plan… Lire la suite

Un homme du sud de l'Utah condamné à 3 ans de prison pour une escroquerie par virement bancaire liée aux cryptomonnaies.

Un homme du sud de l'Utah condamné à 3 ans de prison pour une escroquerie par virement bancaire liée aux cryptomonnaies.

www.coindesk.com

Les procureurs fédéraux ont déclaré que l'inculpé avait escroqué des investisseurs pour près de 3 millions de dollars et qu'il dirigeait une entreprise de conversion d'espèces en cryptomonnaie sans licence… Lire la suite

Comment un jeune hacker a mis la main sur des données ultra sensibles du ministère de l’Intérieur

Comment un jeune hacker a mis la main sur des données ultra sensibles du ministère de l’Intérieur

siecledigital.fr

Un mois après une cyberattaque visant plusieurs systèmes informatiques du Ministère de l’Intérieur, l’heure est au retour d’expérience. Auditionné devant la commission des lois du Sénat, le ministre est revenu sur les circonstances de cette intrusion. Au… Lire la suite

Un ressortissant jordanien plaide coupable après avoir vendu, à son insu, à un agent du FBI l'accès à 50 réseaux d'entreprises.

Un ressortissant jordanien plaide coupable après avoir vendu, à son insu, à un agent du FBI l'accès à 50 réseaux d'entreprises.

cyberscoop.com

Un ressortissant jordanien de 40 ans a plaidé coupable jeudi d'avoir agi comme intermédiaire en matière d'accès à Internet. Il aurait vendu l'accès à au moins 50 réseaux d'entreprises victimes, qu'il avait piratés en 2023 en exploitant… Lire la suite

Un suspect de « violence à des fins récréatives » arrêté en Irak, procédure d'extradition en cours

Un suspect de « violence à des fins récréatives » arrêté en Irak, procédure d'extradition en cours

go.theregister.com

Des membres d'un gang « exploitaient systématiquement des enfants et des jeunes », selon la police. Un Suédois de 21 ans, accusé d'être un organisateur clé d'un réseau criminel de violence à la demande lié au réseau… Lire la suite

Des serveurs, des API et du temps.
DCOD est bénévole, mais l'hébergement a un coût. Participez aux frais techniques.

☕ Je soutiens DCOD
Etiquettes

Fondateur et éditeur de DCOD - Restons en contact !

A lire également

Des idées de lecture recommandées par DCOD

Page frontale du livre Cybersécurité: Le guide du débutant

Cybersécurité: Le guide du débutant

Si vous voulez un guide étape par étape sur la cybersécurité, plus un cours gratuit complet sur la sécurité en ligne, plus un accès à une formidable communauté de hackers, ce livre est pour vous !

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre Cybersécurité Nouvelle Génération

Cybersécurité Nouvelle Génération: Défendre Contre les Attaques Intelligentes grâce à l'IA

Dans un paysage numérique dominé par des menaces en constante évolution, les stratégies traditionnelles de cybersécurité ne suffisent plus. Cybersecurity Next-Generation est votre guide incontournable pour comprendre et mettre en œuvre l'intelligence artificielle comme arme stratégique dans la lutte contre les cyberattaques intelligentes et adaptatives.

📘 Voir sur Amazon
Page frontale du livre 100 Faits à Savoir sur la Cybersécurité

Les fondamentaux de la cybersécurité: Comprendre et appliquer les principes essentiels

À l’ère du numérique, la sécurité informatique est un enjeu crucial pour toute organisation.Sécurité des systèmes et des réseaux, du cloud, des applications, sécurité défensive et offensive, piratage psychologique…

📘 Voir sur Amazon

🛒 Les liens ci-dessus sont affiliés : en commandant via ces liens, vous soutenez la veille DCOD sans frais supplémentaires 🙏

💡

Note : Certaines images ou extraits présents dans cet article proviennent de sources externes citées à des fins d’illustration ou de veille.
Ce site est indépendant et à but non lucratif. 👉 En savoir plus sur notre cadre d’utilisation.

Offrir un café