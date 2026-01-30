Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 30 jan 2026

Faits marquants de la semaine
- Le gouvernement irlandais prépare un texte renforçant les capacités de sa police pour intercepter les communications, y compris chiffrées, et établir un cadre légal pour l’usage de logiciels espions, un mois après un projet d’extension des technologies biométriques.
- Microsoft a confirmé avoir fourni aux enquêteurs fédéraux des clés de récupération BitLocker, sur mandat judiciaire, pour déchiffrer trois ordinateurs portables liés à une enquête pour fraude à Guam, première coopération de ce type rendue publique.
- Un jeune adulte a plaidé coupable après avoir piraté à répétition le système de dépôt électronique de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des comptes AmeriCorps et d’un portail de santé de vétérans, puis publié les données sensibles volées sur Instagram.
- Un homme jordanien a reconnu avoir agi comme « courtier d’accès », en vendant l’accès non autorisé aux réseaux informatiques d’au moins 50 entreprises, illustrant l’existence d’un marché structuré pour la revente d’intrusions initiales.
Entre projets législatifs élargissant la surveillance des communications chiffrées, première remise publique de clés BitLocker au FBI et série de poursuites visant rançonneurs, courtiers d’accès, fraudeurs bancaires et maîtres-chanteurs, la semaine met en lumière un tournant répressif et judiciaire majeur, appuyé sur une coopération internationale renforcée et touchant aussi bien les institutions publiques que les plateformes crypto-fiscales spécialisées.
La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine
L'Irlande souhaite doter sa police de logiciels espions capables de déchiffrer les messages cryptés.
Un mois après la proposition d'expansion des technologies biométriques, le gouvernement irlandais envisage de renforcer les capacités de sa police à intercepter les communications, y compris les messages cryptés, et de fournir un cadre juridique à l'utilisation… Lire la suite
Microsoft a partagé des clés de récupération BitLocker avec le FBI pour déverrouiller les données chiffrées d'un ordinateur portable.
Microsoft a confirmé avoir fourni des clés de récupération de chiffrement BitLocker au FBI suite à un mandat de perquisition valide, ce qui constitue le premier cas connu de partage de clés de chiffrement entre le géant… Lire la suite
Un pirate informatique plaide coupable d'avoir piraté les systèmes de la Cour suprême, d'AmeriCorps et du Département des anciens combattants.
Un acteur utilisant le pseudonyme @ihackthegovernment sur Internet a publié des données personnelles volées à ses victimes, notamment à la Cour suprême des États-Unis. Nicholas Moore, 24 ans, originaire du Tennessee, a plaidé coupable de piratage répété… Lire la suite
Un Jordanien plaide coupable d'avoir vendu l'accès à 50 réseaux d'entreprises.
Un Jordanien a plaidé coupable d'avoir agi comme « courtier en accès » en vendant l'accès aux réseaux informatiques d'au moins 50 entreprises. […] Lire la suite
Les États-Unis vont expulser les Vénézuéliens qui ont vidé des distributeurs automatiques de billets à l'aide d'un logiciel malveillant.
Les procureurs fédéraux de Caroline du Sud ont annoncé que deux ressortissants vénézuéliens, reconnus coupables d'avoir dérobé des centaines de milliers de dollars à des banques américaines dans le cadre d'une escroquerie aux distributeurs automatiques de billets,… Lire la suite
L'ancien snowboardeur olympique Ryan Wedding arrêté dans une importante affaire criminelle transnationale mêlant drogue, violence et blanchiment de cryptomonnaies | Blog TRM
L'arrestation de l'ancien olympien Ryan Wedding révèle comment un violent réseau transnational de trafic de drogue s'appuyait sur un système complexe de facilitateurs, de sociétés écrans, de biens de luxe et d'activités liées aux cryptomonnaies multichaînes pour… Lire la suite
Un homme soupçonné de vol de courrier a été arrêté après s'être vanté de ses méfaits sur Instagram Stories.
Cet article a été réalisé en collaboration avec Court Watch, un média indépendant qui met au jour des documents judiciaires inédits. Pour vous abonner à Court Watch, cliquez ici. La série de vols présumés d'un voleur de… Lire la suite
Les autorités françaises enquêtent sur une fuite de données chez Waltio, une plateforme fiscale spécialisée dans les cryptomonnaies.
Un média local a rapporté qu'un groupe de pirates informatiques appelé Shiny Hunters avait envoyé des demandes de rançon à Waltio après avoir saisi les données personnelles d'environ 50 000 utilisateurs. Lire la suite
Le chef d'un groupe de pirates informatiques spécialisé dans les ransomwares plaide coupable d'une série de crimes commis sur quatre ans.
Un ressortissant russe a plaidé coupable d'avoir dirigé un complot d'attaques par rançongiciel ayant ciblé au moins 50 victimes sur une période de quatre ans s'achevant en août 2022. Ianis Aleksandrovich Antropenko a commencé à participer à… Lire la suite
La police ukrainienne démantèle un groupe de pirates informatiques russes spécialisé dans les attaques par rançongiciel.
Les forces de l'ordre ukrainiennes et allemandes ont démantelé les opérations d'un groupe de pirates informatiques affilié à la Russie, responsable de pertes se chiffrant en centaines de millions d'euros pour des organisations occidentales. L'enquête a été… Lire la suite
