Cybercriminalité : les 10 affaires et sanctions du 30 jan 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Le gouvernement irlandais prépare un texte renforçant les capacités de sa police pour intercepter les communications, y compris chiffrées, et établir un cadre légal pour l’usage de logiciels espions, un mois après un projet d’extension des technologies biométriques.

Microsoft a confirmé avoir fourni aux enquêteurs fédéraux des clés de récupération BitLocker, sur mandat judiciaire, pour déchiffrer trois ordinateurs portables liés à une enquête pour fraude à Guam, première coopération de ce type rendue publique.

Un jeune adulte a plaidé coupable après avoir piraté à répétition le système de dépôt électronique de la Cour suprême des États-Unis, ainsi que des comptes AmeriCorps et d’un portail de santé de vétérans, puis publié les données sensibles volées sur Instagram.

Un homme jordanien a reconnu avoir agi comme « courtier d’accès », en vendant l’accès non autorisé aux réseaux informatiques d’au moins 50 entreprises, illustrant l’existence d’un marché structuré pour la revente d’intrusions initiales.

Entre projets législatifs élargissant la surveillance des communications chiffrées, première remise publique de clés BitLocker au FBI et série de poursuites visant rançonneurs, courtiers d’accès, fraudeurs bancaires et maîtres-chanteurs, la semaine met en lumière un tournant répressif et judiciaire majeur, appuyé sur une coopération internationale renforcée et touchant aussi bien les institutions publiques que les plateformes crypto-fiscales spécialisées.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine