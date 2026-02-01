Navigation
Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 1 fév 2026

Illustration conceptuelle de cybersécurité montrant un bouclier numérique vert lumineux avec une serrure centrale, sur fond sombre de réseaux de données, de circuits imprimés et une silhouette de hacker dans l'ombre. Image d'en-tête pour la veille hebdomadaire.
Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine

  • Des autorités américaines auraient enquêté sur des accusations affirmant que la maison mère de WhatsApp peut lire des messages supposés chiffrés de bout en bout, une plainte en justice affirmant qu’elle accéderait à « pratiquement toutes » les communications privées.
  • Une organisation de soutien aux victimes alerte sur l’usage croissant de l’intelligence artificielle, des montres connectées, bagues Oura, objets domotiques et bracelets de suivi pour surveiller et contrôler des femmes, avec une hausse de 62 % des cas les plus complexes fin 2025.
  • La France prévoit de remplacer Microsoft Teams et Zoom par la plateforme nationale Visio dans l’ensemble des administrations d’ici 2027, afin de mettre fin au recours à des solutions non européennes et de renforcer la confidentialité des communications publiques.
  • Avant l’élection présidentielle américaine de 2024, des cyber-opérations militaires secrètes ont visé des serveurs et personnels de sociétés russes diffusant de fausses informations dans plusieurs États clés, tandis que, un an plus tard, de nombreux centres fédéraux dédiés à la lutte contre ces ingérences ont été démantelés ou réduits.

Les développements récents illustrent une recomposition des rapports de force autour des communications numériques : contestation juridique du caractère privé de WhatsApp, instrumentalisation d’objets connectés contre les victimes, bascule française vers une visioconférence souveraine et révélation d’opérations cyber offensives américaines contre les campagnes de désinformation étrangères redessinent simultanément les frontières entre sécurité, vie privée et contrôle politique des infrastructures.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Les autorités américaines enquêteraient sur des allégations selon lesquelles Meta pourrait lire les messages WhatsApp chiffrés.

Une plainte déposée la semaine dernière allègue que la société technologique Meta peut accéder à la quasi-totalité des communications privées, ce que l'entreprise a nié. Les autorités américaines auraient enquêté sur des allégations selon lesquelles Meta pourrait… Lire la suite

Une association caritative met en garde contre l'utilisation de l'IA et des technologies numériques par des agresseurs pour attaquer et contrôler les femmes.

Montres connectées, bagues Oura, objets connectés et Fitbits transformés en armes. Les agresseurs conjugaux utilisent de plus en plus l’IA, les montres connectées et d’autres technologies pour attaquer et contrôler leurs victimes, selon une… Lire la suite

La France va abandonner les plateformes américaines Microsoft Teams et Zoom au profit d'une « plateforme souveraine » en raison de préoccupations sécuritaires.

La France a annoncé le déploiement de la plateforme Visio dans tous les ministères d'ici 2027. La France remplacera les plateformes américaines Microsoft Teams et Zoom par une solution développée en France. Lire la suite

Des opérations secrètes de cyberdéfense américaines ont protégé l'élection de 2024 des trolls étrangers, mais l'a nouvelle administration américaine a désormais démantelé ces protections

Quelques semaines avant l'élection de 2024, des pirates informatiques militaires américains ont mené une opération secrète pour perturber les activités de trolls russes diffusant de fausses informations auprès des électeurs américains. Depuis leur base du Cyber Command… Lire la suite

Jeffrey Epstein avait un « pirate informatique personnel », affirme un informateur.

Selon un document publié vendredi par le ministère de la Justice, un informateur a déclaré au FBI en 2017 que Jeffrey Epstein disposait d'un « hacker personnel ». Ce document, initialement révélé par TechCrunch, fait partie d'un important ensemble de pièces que le ministère de la Justice est légalement tenu de divulguer dans le cadre de l'enquête sur le défunt délinquant sexuel. Lire la suite

Le chef de la cybersécurité américaine a transféré des documents sensibles à ChatGPT

Loin d'être un simple incident technique, l'utilisation de ChatGPT par le plus haut responsable de la cybersécurité américaine pour analyser des documents officiels soulève des questions profondes sur le jugement et la sécurité des données au sommet… Lire la suite

La Pologne va utiliser son application d'identité numérique pour la vérification de l'âge sur les plateformes sociales.

La Pologne prévoit d'intégrer la vérification de l'âge numérique à sa plateforme nationale d'identité numérique afin de limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux. Le gouvernement envisage d'ajouter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de confirmer leur âge… Lire la suite

Un groupe lié à la Chine est accusé d'avoir espionné les téléphones des conseillers des Premiers ministres britanniques pendant des années.

Selon les informations disponibles, les auteurs de l'attaque Salt Typhoon ont accédé aux téléphones portables de hauts responsables gouvernementaux. Des pirates informatiques liés à l'État chinois sont accusés d'avoir passé des années à s'introduire dans les téléphones… Lire la suite

Une cyberattaque contre le réseau électrique polonais a touché une trentaine d'installations.

L'attaque coordonnée contre le réseau électrique polonais fin décembre a ciblé de nombreux sites de production d'énergie décentralisée (DER) à travers le pays, notamment des installations de cogénération (CHP) et des systèmes de répartition de l'énergie éolienne… Lire la suite

Cyberattaques et terrorisme: Le Conseil fédéral se blinde contre les menaces d'espionnage

Le Conseil fédéral renforce les outils du Service de renseignement suisse pour détecter les menaces graves. Une révision légale a été adoptée et transmise au Parlement le 27 janvier 2026. Lire la suite

