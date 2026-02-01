Cybersécurité : les 10 actualités majeures du 1 fév 2026

Voici la sélection hebdomadaire des actualités cybersécurité à retenir : faits marquants, signaux faibles et tendances observées au fil de la semaine.

Faits marquants de la semaine Des autorités américaines auraient enquêté sur des accusations affirmant que la maison mère de WhatsApp peut lire des messages supposés chiffrés de bout en bout, une plainte en justice affirmant qu’elle accéderait à « pratiquement toutes » les communications privées.

Une organisation de soutien aux victimes alerte sur l’usage croissant de l’intelligence artificielle, des montres connectées, bagues Oura, objets domotiques et bracelets de suivi pour surveiller et contrôler des femmes, avec une hausse de 62 % des cas les plus complexes fin 2025.

La France prévoit de remplacer Microsoft Teams et Zoom par la plateforme nationale Visio dans l’ensemble des administrations d’ici 2027, afin de mettre fin au recours à des solutions non européennes et de renforcer la confidentialité des communications publiques.

Avant l’élection présidentielle américaine de 2024, des cyber-opérations militaires secrètes ont visé des serveurs et personnels de sociétés russes diffusant de fausses informations dans plusieurs États clés, tandis que, un an plus tard, de nombreux centres fédéraux dédiés à la lutte contre ces ingérences ont été démantelés ou réduits.

Les développements récents illustrent une recomposition des rapports de force autour des communications numériques : contestation juridique du caractère privé de WhatsApp, instrumentalisation d’objets connectés contre les victimes, bascule française vers une visioconférence souveraine et révélation d’opérations cyber offensives américaines contre les campagnes de désinformation étrangères redessinent simultanément les frontières entre sécurité, vie privée et contrôle politique des infrastructures.

La sélection des 10 actualités à retenir cette semaine

Jeffrey Epstein avait un « pirate informatique personnel », affirme un informateur. Selon un document publié vendredi par le ministère de la Justice, un informateur a déclaré au FBI en 2017 que Jeffrey Epstein disposait d'un « hacker personnel ». Ce document, initialement révélé par TechCrunch, fait partie d'un important ensemble de pièces que le ministère de la Justice est légalement tenu de divulguer dans le cadre de l'enquête sur le défunt délinquant sexuel. Lire la suite

Le chef de la cybersécurité américaine a transféré des documents sensibles à ChatGPT Loin d'être un simple incident technique, l'utilisation de ChatGPT par le plus haut responsable de la cybersécurité américaine pour analyser des documents officiels soulève des questions profondes sur le jugement et la sécurité des données au sommet… Lire la suite

Une cyberattaque contre le réseau électrique polonais a touché une trentaine d'installations. L'attaque coordonnée contre le réseau électrique polonais fin décembre a ciblé de nombreux sites de production d'énergie décentralisée (DER) à travers le pays, notamment des installations de cogénération (CHP) et des systèmes de répartition de l'énergie éolienne… Lire la suite