Fuites de données : les 11 incidents majeurs au 5 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine La CNIL inflige 5 millions d’euros d’amende à France Travail après une cyberattaque révélée en 2024 ayant entraîné une fuite de données concernant 36,8 millions de personnes, épinglant plusieurs manquements de sécurité.

Une entreprise de jouets connectés Bondu a laissé sa console web quasiment sans protection, permettant à des chercheurs d’accéder aux journaux de près de 50 000 conversations entre des enfants et des peluches dotées d’intelligence artificielle.

Un chercheur démontre que des profils Instagram privés exposaient des liens de photos à des visiteurs non authentifiés ; le problème a été corrigé, mais Meta a clos le signalement comme « non applicable » sans répondre aux demandes de commentaires.

Crunchbase confirme un vol de plus de 2 millions d’enregistrements personnels par le groupe cybercriminel ShinyHunters, qui a publié en ligne une archive de 402 Mo après un échec d’extorsion, tout en affirmant avoir contenu l’incident.

Les incidents récents dessinent une convergence entre fuites massives de données, exposition de communications intimes et pression réglementaire accrue. D’un côté, des groupes comme ShinyHunters multiplient les campagnes d’extorsion visant des plateformes grand public, tandis que des acteurs institutionnels sanctionnent ou enquêtent sur des pratiques de collecte et d’accès aux données jugées abusives, des services publics de l’emploi aux assistants vocaux et messageries chiffrées.

La sélection des 11 actualités à retenir cette semaine

