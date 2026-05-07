Fuites de données : les 12 incidents majeurs au 7 mai 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Vimeo confirme une violation de données touchant sa base utilisateurs, déclenchée chez Anodot, son prestataire d’analytique, illustrant comment une faille chez un fournisseur peut exposer plusieurs services en aval.

L’éditeur Checkmarx reconnaît que le groupe LAPSUS$ a exfiltré puis divulgué des données provenant de son dépôt GitHub privé, exposant des éléments sensibles de ses développements applicatifs internes.

Le spécialiste de la sécurité ADT confirme un vol de données concernant 5,5 millions de clients, après compromission par hameçonnage vocal d’un compte Okta de connexion unique menant à son environnement Salesforce.

Le groupe Trellix annonce une intrusion ayant permis l’accès non autorisé à une partie de son code source, l’entreprise collaborant avec des experts en investigation numérique et les forces de l’ordre pour gérer l’incident.

Les fuites visant à la fois les dépôts de code source et les bases clients continuent, touchant des acteurs clés comme des plateformes vidéo, des éditeurs de sécurité et un géant de la télésurveillance. Entre compromission de fournisseurs tiers, attaques par hameçonnage ciblant les systèmes de connexion unique et accès à des dépôts GitHub, la chaîne logicielle apparaît fragmentée et exposée sur l’ensemble de son cycle de développement.

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La sélection des 12 actualités à retenir cette semaine

Le géant américain de l'énergie Itron révèle une faille de sécurité Itron a détecté un accès non autorisé à une partie de son environnement informatique le 13 avril 2026 et a immédiatement déclenché une procédure de réponse à l'incident et notifié les autorités compétentes. Itron a révélé un… Lire la suite

Le ministère ougandais de l'Agriculture (MAAIF) victime d'une fuite de données Le ministère ougandais de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (MAAIF), qui gère la plateforme numérique E-Extension fournissant des services et des informations agricoles aux agriculteurs et aux agents de vulgarisation, aurait subi une fuite de… Lire la suite