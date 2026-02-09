Des failles critiques dans OpenClaw et Moltbook permettent la prise de contrôle à distance des agents IA et des machines hôtes via de simples liens piégés.

TL;DR : L’essentiel Une vulnérabilité critique de score 8.8 permet aux attaquants de contourner l’authentification et les conteneurs Docker pour exécuter des commandes arbitraires directement sur la machine hôte via un simple lien malveillant.

Une erreur de configuration sur la base de données Supabase a exposé les clés API d’environ 1,5 million d’enregistrements, permettant la manipulation totale de n’importe quel agent présent sur le réseau social.

Le mécanisme de sécurité échoue car le navigateur de la victime sert de pont, autorisant les connexions sortantes vers le serveur de l’attaquant même si l’instance est configurée pour écouter uniquement en local.

Cette vague d’incidents révèle une tendance au développement rapide où les interfaces graphiques priment sur les requêtes SQL sécurisées, laissant des infrastructures entières sans politiques de sécurité au niveau des lignes.

L’engouement massif pour les assistants personnels autonomes se heurte brutalement à la réalité de leur sécurité infrastructurelle. Alors que des projets open source gagnent une popularité fulgurante, atteignant près de 150 000 étoiles sur GitHub en quelques semaines, les experts en cybersécurité mettent en lumière des défauts structurels majeurs. Ces outils, comme OpenClaw et Moltbook, conçus pour fonctionner localement et garantir la souveraineté des données, deviennent paradoxalement des vecteurs d’attaque privilégiés, transformant les machines des utilisateurs en portes d’entrée béantes pour des codes malveillants.

OpenClaw brise le confinement pour exécuter du code arbitraire

La promesse d’une infrastructure locale sécurisée s’effondre avec la découverte d’une faille de sévérité élevée dans l’assistant OpenClaw. Selon The Hacker News, cette vulnérabilité permet une exécution de code à distance (RCE) quasi instantanée. Le problème réside dans l’interface de contrôle qui accepte aveuglément les paramètres d’URL sans validation adéquate. Lorsqu’une victime clique sur un lien piégé, le navigateur initie une connexion WebSocket qui transmet le jeton d’accès au serveur de l’attaquant.

Une fois ce jeton intercepté, l’assaillant peut se connecter à la passerelle locale de la victime. Le chercheur en sécurité fondateur de depthfirst précise que l’attaque contourne les restrictions réseau habituelles car le serveur ne vérifie pas l’en-tête d’origine WebSocket. Plus grave encore, l’attaquant peut modifier la configuration pour désactiver les approbations utilisateur et forcer l’exécution des outils directement sur la machine hôte, et non à l’intérieur du conteneur Docker prévu à cet effet. Cette chaîne d’exploitation permet de lancer des commandes système critiques en quelques millisecondes après la visite d’une page web malveillante.

Une base de données exposée trahit l’autonomie des agents

Au-delà des assistants personnels, les plateformes sociales dédiées aux agents IA subissent également des compromissions d’envergure. Le site Moltbook, présenté comme un espace d’interaction autonome pour les IA, a laissé ses infrastructures critiques à découvert. Une enquête de 404 Media révèle qu’une mauvaise configuration du backend a exposé les clés API secrètes de tous les agents inscrits. L’URL de la base de données et la clé publique étaient visibles directement dans le code du site, offrant un accès libre en lecture et écriture.

Cette exposition a permis à un hacker éthique de démontrer qu’il était possible de prendre le contrôle de n’importe quel compte, y compris celui d’un cofondateur d’OpenAI suivi par près de 2 millions de personnes. L’attaquant aurait pu publier de fausses prises de position sur la sécurité de l’IA, promouvoir des arnaques aux cryptomonnaies ou diffuser des déclarations politiques inflammatoires sous une fausse identité vérifiée. L’incident souligne que les publications virales attribuées à des interactions autonomes entre IA pourraient en réalité être le fruit de manipulations humaines facilitées par cette absence de protection des données.

La culture du déploiement rapide néglige la sécurisation des accès

Ces incidents mettent en exergue une problématique culturelle au sein de la nouvelle vague de développeurs d’IA, souvent qualifiés de « vibe coders ». L’utilisation d’outils de base de données open source reposant sur des interfaces graphiques conduit à l’oubli de principes fondamentaux, comme l’activation des politiques de sécurité au niveau des lignes (RLS). Dans le cas de Moltbook, deux simples instructions SQL auraient suffi à sécuriser les accès, mais la priorité donnée à la vitesse de déploiement a laissé environ 1,5 million d’enregistrements accessibles à tous.

La protection contre les injections de prompts, souvent mise en avant par les créateurs comme le créateur d’OpenClaw, ne suffit pas à parer les vulnérabilités architecturales classiques. Les utilisateurs pensent à tort que les garde-fous conçus pour limiter les dérives des modèles de langage protègent également contre les attaques techniques sur l’hôte. Or, comme l’ont démontré ces failles, le navigateur de l’utilisateur agit involontairement comme un pont, permettant aux attaquants de franchir les périmètres de sécurité locaux et d’accéder aux privilèges administrateur des passerelles.

