Cyberattaques : les 14 incidents majeurs du 10 fév 2026

Voici le tour d’horizon des cyberattaques marquantes de la semaine : cibles visées, méthodes employées et premières conséquences déjà connues.

Faits marquants de la semaine L’Italie a déjoué une série d’attaques russes visant ses ministères des Affaires étrangères, ses ambassades et les sites des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, revendiquées en déni de service distribué par le groupe pro-russe Noname057.

Un groupe de cyber-espionnage soutenu par un État asiatique, nommé TGR-STA-1030, a infiltré au moins 70 organisations gouvernementales et d’infrastructures critiques dans 37 pays en un an, tout en menant une reconnaissance active supplémentaire contre des infrastructures gouvernementales.

L’infrastructure d’hébergement de l’éditeur open source Notepad++ a été compromise, permettant au groupe chinois Lotus Blossom de détourner le trafic de mise à jour pour livrer un implant inédit, Chrysalis, ciblant des victimes en Asie-Pacifique et en Amérique du Sud.

Des chercheurs ont observé une attaque fulgurante dans le cloud où un intrus, aidé par l’automatisation et l’intelligence artificielle, a obtenu un accès administrateur complet à un environnement Amazon Web Services en huit minutes en exploitant de simples identifiants exposés.

Les incidents récents illustrent la poursuite des opérations étatiques et para-étatiques combinant vitesse, effets de masse et détournement d’infrastructures de confiance, qu’il s’agisse de campagnes de déni de service contre un événement olympique, d’intrusions discrètes dans 70 infrastructures critiques ou d’une compromission de chaîne d’approvisionnement visant directement les mises à jour logicielles des utilisateurs.

La sélection des 14 actualités à retenir cette semaine

Le groupe étatique asiatique TGR-STA-1030 enfreint 70 entités gouvernementales et d'infrastructures. Un groupe de cyberespionnage, jusqu'alors inconnu et opérant depuis l'Asie, a pénétré les réseaux d'au moins 70 organisations gouvernementales et d'infrastructures critiques dans 37 pays au cours de l'année écoulée, selon les nouvelles conclusions de l'unité 42… Lire la suite

Une alliance de pirates informatiques russes lance une cyberattaque de grande envergure visant le Danemark Une alliance de pirates informatiques pro-russes se faisant appeler « Légion russe » a proféré des menaces directes contre le Danemark, mettant en garde contre des cyberattaques de grande ampleur liées au soutien militaire que le pays prévoit d'apporter… Lire la suite

LockBit 5.0 révèle des menaces multiplateformes pour les systèmes Windows, Linux et ESXi Le fonctionnement interne de LockBit 5.0, une variante sophistiquée de ransomware ciblant simultanément les systèmes Windows, Linux et VMware ESXi. Cette dernière version représente une évolution significative dans le paysage des cybermenaces, démontrant comment les opérateurs de… Lire la suite