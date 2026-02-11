IA & Cybersécurité : les 8 actus clés du 11 fév 2026

Voici le tour d’horizon hebdomadaire des actualités à l’intersection de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité : avancées technologiques, vulnérabilités, usages malveillants, réglementations et initiatives stratégiques à suivre.

Faits marquants de la semaine Claude Opus 4.6 a permis d’identifier plus de 500 failles de sécurité jusqu’ici inconnues et jugées graves dans des bibliothèques open source majeures, dont Ghostscript, OpenSC et CGIF, grâce à ses nouvelles capacités de revue et débogage de code.

Une vulnérabilité critique dans OpenClaw (CVE-2026-25253, score 8,8) permet une exécution de code à distance en un clic via un lien malveillant, en détournant un jeton d’authentification pour compromettre entièrement la passerelle locale.

Seize instances de Claude Opus 4.6, utilisées comme agents collaboratifs avec une supervision minimale, ont produit en deux semaines un compilateur de langage C en Rust de 100 000 lignes, capable de générer un noyau Linux 6.9 amorçable sur x86, ARM et RISC-V.

OpenAI lance Trusted Access for Cyber, un cadre d’accès fondé sur l’identité et la confiance autour de GPT-5.3-Codex, un modèle avancé capable de fonctionner de manière autonome pendant des heures ou des jours pour réaliser des tâches de sécurité complexes.

L’industrialisation des agents d’intelligence artificielle franchit un cap, avec des modèles capables aussi bien de découvrir massivement des failles critiques dans des bibliothèques open source que de concevoir un compilateur complet ou d’orchestrer des opérations de sécurité autonomes, poussant les fournisseurs à encadrer strictement l’accès à leurs modèles les plus puissants via de nouveaux cadres d’identité et de confiance.

La sélection des 8 actualités à retenir cette semaine

