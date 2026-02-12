Fuites de données : les 13 incidents majeurs au 12 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des fuites, pertes ou vols de données signalés cette semaine, avec un focus sur les incidents les plus sensibles.

Faits marquants de la semaine Flickr signale une violation liée à une faille chez un prestataire d’emailing, susceptible d’exposer noms d’utilisateurs, adresses électroniques, adresses de protocole internet et journaux d’activité de ses membres.

L’Union européenne négocie un accord donnant aux autorités frontalières américaines un accès inédit aux données de voyageurs européens, incluant empreintes digitales et fichiers de police, pour le contrôle aux frontières et l’immigration.

La plateforme d’investissement automatisé Betterment confirme une fuite de données touchant environ 1,4 million de clients, déclenchée par une attaque de manipulation psychologique sans compromission directe de son infrastructure centrale en janvier 2026.

L’assistant d’intelligence artificielle libre OpenClaw connaît une explosion d’instances, passant d’environ 1 000 à plus de 21 000 en une semaine, tout en laissant fuiter des données personnelles de configuration issues de ses nombreuses intégrations domestiques et en ligne.

Les incidents récents montrent une expansion simultanée des surfaces d’exposition des données, entre projets d’échanges massifs et structurés (accord UE–États-Unis pour le contrôle aux frontières) et compromissions dispersées mais répétées de plateformes numériques, de services gouvernementaux et d’outils de développement, où erreurs de configuration, dépendances à des prestataires tiers et attaques ciblant le code ou les identifiants alimentent un risque systémique de réutilisation et d’agrégation des informations.

La sélection des 13 actualités à retenir cette semaine

Des documents du département des affaires étrangères stockés par erreur dans le cloud de Microsoft Des documents internes du Département fédéral des affaires étrangères ont été stockés par erreur dans le cloud de Microsoft. Le DFAE confirme une faille partielle dans ses dispositifs de sécurité, dans un contexte de dépendance accrue de… Lire la suite