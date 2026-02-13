Cybercriminalité : les 7 affaires et sanctions du 13 fév 2026

Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine Un opérateur taïwanais d’Incognito Market est condamné à 30 ans de prison pour avoir dirigé, entre 2020 et 2024, une place de marché du dark web ayant écoulé plus de 105 millions de dollars de drogues payées en cryptomonnaies.

Une enquête du parquet de Paris, appuyée par l’unité cyber de la Gendarmerie et Europol, vise des activités criminelles présumées liées à la plateforme X, avec des perquisitions menées dans les bureaux français du service.

En Gironde, quatre personnes ont été interpellées dans un Airbnb, soupçonnées d’avoir utilisé une parabole géante installée dans le jardin pour intercepter des données issues des satellites internet Starlink.

À New York, un homme de 23 ans, présenté comme affilié au collectif extrémiste en ligne 764, est accusé d’avoir animé des salons de discussion pour collecter et échanger des contenus d’abus sexuels sur enfants.

Les affaires de la semaine illustrent l’intensification des réponses judiciaires face à des usages criminels très diversifiés du numérique : places de marché du dark web, détournement de grandes plateformes, espionnage d’infrastructures satellitaires et réseaux extrémistes exploitant les environnements en ligne. Les autorités multiplient perquisitions, coopérations internationales et lourdes peines pour perturber ces écosystèmes criminels, tout en exposant les zones grises qui compliquent l’action des enquêteurs comme des professionnels de la sécurité.

La sélection des 7 actualités à retenir cette semaine