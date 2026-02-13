Navigation
Cybercriminalité : les 7 affaires et sanctions du 13 fév 2026

Illustration pour la veille cybercriminalité et crypto : une paire de menottes en métal repose sur un clavier d'ordinateur au premier plan. En arrière-plan sombre, une silhouette de hacker encapuchonné fait face à un réseau lumineux d'icônes de cryptomonnaies interconnectées, incluant les symboles du Bitcoin et de l'Ethereum, dans des teintes bleues et rouges.
Voici la revue hebdomadaire des actions menées contre la cybercriminalité : arrestations, démantèlements, sanctions ou annonces des forces de l’ordre.

Faits marquants de la semaine

  • Un opérateur taïwanais d’Incognito Market est condamné à 30 ans de prison pour avoir dirigé, entre 2020 et 2024, une place de marché du dark web ayant écoulé plus de 105 millions de dollars de drogues payées en cryptomonnaies.
  • Une enquête du parquet de Paris, appuyée par l’unité cyber de la Gendarmerie et Europol, vise des activités criminelles présumées liées à la plateforme X, avec des perquisitions menées dans les bureaux français du service.
  • En Gironde, quatre personnes ont été interpellées dans un Airbnb, soupçonnées d’avoir utilisé une parabole géante installée dans le jardin pour intercepter des données issues des satellites internet Starlink.
  • À New York, un homme de 23 ans, présenté comme affilié au collectif extrémiste en ligne 764, est accusé d’avoir animé des salons de discussion pour collecter et échanger des contenus d’abus sexuels sur enfants.

Les affaires de la semaine illustrent l’intensification des réponses judiciaires face à des usages criminels très diversifiés du numérique : places de marché du dark web, détournement de grandes plateformes, espionnage d’infrastructures satellitaires et réseaux extrémistes exploitant les environnements en ligne. Les autorités multiplient perquisitions, coopérations internationales et lourdes peines pour perturber ces écosystèmes criminels, tout en exposant les zones grises qui compliquent l’action des enquêteurs comme des professionnels de la sécurité.

La sélection des 7 actualités à retenir cette semaine

L'opérateur taïwanais d'Incognito Market condamné à 30 ans de prison pour un trafic de drogue sur le darknet d'une valeur de 105 millions de dollars.

Un Taïwanais a été condamné à 30 ans de prison pour avoir géré Incognito Market, un important site de trafic de drogue sur le darknet, responsable de la vente de plus de 105 millions de dollars de… Lire la suite

Europol soutient l'enquête française sur les activités criminelles présumées liées à la plateforme X.

L'enquête est menée par le parquet de Paris avec le soutien de l'unité cybercriminalité de la gendarmerie (UNCyber) et d'Europol. Le jour de l'opération, les autorités françaises ont mené des perquisitions dans les bureaux de la plateforme… Lire la suite

Espionnage via Starlink : la France arrête 4 espions chinois dans un Airbnb en Gironde
Une opération d'espionnage chinoise a été découverte en Gironde. Quatre personnes, dont deux ressortissants chinois, ont été interpellées par les autorités françaises. Ils sont soupçonnés d'avoir intercepté les données des satellites de Starlink à l'aide d’une parabole… Lire la suite

Un membre présumé du gang 764 a été arrêté et inculpé de possession de matériel anti-drogue à New York.

Un New-Yorkais de 23 ans, soupçonné d'être lié au groupe 764, a été arrêté et inculpé de possession de matériel pédopornographique. Aaron Corey, d'Albany (État de New York), risque jusqu'à 20 ans de prison pour trafic de… Lire la suite

La police polonaise libère sous caution un opérateur de botnet de 20 ans opérant depuis sa chambre.

L'auteur d'attaques DDoS contre des sites web « stratégiques » a reconnu la plupart des faits qui lui sont reprochés. Les autorités polonaises ont arrêté un homme de 20 ans soupçonné d'avoir mené des attaques DDoS. Lire la suite

Le comté verse 600 000 $ à des testeurs de stylos emprisonnés à tort.

En 2019, la police de l'Iowa a arrêté deux testeurs d'intrusion alors qu'ils faisaient leur travail, ce qui a mis en évidence les risques encourus par les professionnels de la sécurité lors des exercices d'équipe rouge. Lire la suite

Un homme plaide coupable d'avoir piraté les comptes Snapchat de près de 600 femmes.

Un homme de l'Illinois a plaidé coupable d'avoir piraté près de 600 comptes Snapchat de femmes pour voler des photos de nu qu'il conservait, vendait ou échangeait en ligne, y compris des comptes qu'il a compromis à… Lire la suite

